頭份分隔島出現天坑 搶修

苗栗縣頭份市重要幹道中央路的中央分隔島昨天被發現一處「天坑」，縣議員陳光軒到場量測，預估最深處深約至少3公尺，懷疑下方路基已被完全淘空；縣府工務處獲報後，立刻派員趕往現場處理，發現疑為地下橫向涵管年久造成滲水，使鄰近土壤流失，昨下午火速回填、改善完成。

陳光軒表示，他前天和選舉車隊掃街，途經頭份中央路559號附近時，由宣傳車居高往下一瞥驚見中央分隔島的燈桿旁有一個大洞，立刻請助理記下位置；昨天會同頭份市民代表邱義智到場檢視，經量測是一個長約2.3公尺、寬約1公尺小天坑，深度無法用捲尺量測到底，估計約3公尺深。

縣府工務處長古明弘說，獲報後派土木科人員趕往現場，經開挖後發現疑似地下橫向涵管滲水，使鄰近土壤流失，昨下午改善完成。