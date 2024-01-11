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白蘭溪古道再造動工 目標成為新竹泰雅旅遊新景點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹五峰白蘭溪古道再造工程動工，未來古道沿途將加裝護欄及解說牌，供遊客探索山林。圖／竹縣府提供
新竹五峰白蘭溪古道再造工程動工，未來古道沿途將加裝護欄及解說牌，供遊客探索山林。圖／竹縣府提供

位於新竹縣五峰鄉山區的白蘭溪古道已有400多年歷史，為讓古道提供遊客散步休閒的安全環境，新竹縣啟動古道再造工程，不僅將更新棧橋，還將在沿途設導覽解說告示，希望讓更多遊客認識泰雅族人文歷史，預計暑假前就會完工。

新竹縣府交旅處指出，白蘭溪古道位於新竹縣五峰鄉白蘭部落，昔日為泰雅族祖先遷徙、狩獵及探親之道路，擁有400年的悠久歷史，現因為生活習慣變遷，古道的交通功能逐漸荒廢，不過古道沿途穿越竹林、杉木林，景色十分幽美，非常適合散步健行，吸引不少民眾前來，可說是新竹縣山林秘境之一。

為改善古道設施和安全性，再造工程將改善古道周邊基本設施並提升邊坡、棧橋的安全性，且保有當地部落先民人文活動足跡，呈現豐富自然資源，預計工期200天、6月12日完工，屆時可串聯周邊景點、推動觀光發展，讓遊客感受白蘭古道生態之美。

新竹縣長楊文科表示，很高興看到白蘭溪古道再造工程動工，這是他擔任縣長以來首次來到白蘭部落參加動土典禮。白蘭溪古道是400年來泰雅族往返部落間，同時也是五峰與南庄、觀霧間的聯絡道路，相信再造工程完成後，將帶來更多的觀光人潮，未來縣府也將持續支持五峰鄉的建設。

交旅處說明，再造工程經交通部觀光署核定工程總經費2614萬元，主要工項為改善古道地坪、欄杆整修約700公尺、改善更新棧橋4座、改造古道入口及步道空間計5處及相關導覽、解說牌面等計20座，完工後將帶給遊客更舒適安全的古道之旅。

新竹 泰雅族 生活習慣

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