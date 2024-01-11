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竹市建功高中3.3億元新建校舍今開工 預計114學年啟用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府爭取到中央經費共投入3億3100萬元啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，在克服缺工、物價上漲等挑戰後，今天終於開工。圖／竹市府提供
新竹市政府爭取到中央經費共投入3億3100萬元啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，在克服缺工、物價上漲等挑戰後，今天終於開工。圖／竹市府提供

新竹市學齡人口及學童逐年增加，面臨校舍不敷使用情形，新竹市政府爭取到中央經費共投入3億3100萬元啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，在克服缺工、物價上漲等挑戰後，今天終於開工。市長高虹安、教育部政務次長林明裕都出席，期許工程如質如期順利完工，新校舍預計114學年啟用。

建功高中1998年建校迄今，座落新竹市核心地帶，鄰近清交大、馬偕醫院、竹科園區等重要節點，學區人口逐年增加。尤其為了滿足關埔地區學生就學需求，市府近年啟動建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程，同時將延續建功綠帶計畫，整合建功二路和建功路退縮園道，完善通學步道和校車動線。

竹市府教育處指出，建功高中校園新校舍由究境建築師事務所辦理規畫設計監造作業，空間規畫預計有26間教室量體，包含16間普通教室、6間專科教室（每間專科教室的量體相當於1.5間普通教室、1間行政服務空間），工期約550日曆天。

高虹安出席開工典禮時表示，市府團隊落實「新竹好學、安心就學」教育理念，在詳實考量當前營建市場物價水準，編列合理經費預算原則下，加速推動建功高中新建校舍工程進度，感謝教育部國教署大力支持，補助1億501萬4000元，結合市府自籌款2億2598萬6000元，共挹注3億3100萬元經費推動新建。

林明裕肯定高虹安市長對竹市科技、教育建設發展不遺餘力，並表示，建功高中新建校舍完工後將可容納更多孩子入學，舒緩在地就學需求，同時今年8月也會新開班級，增加更多高一新生入學容量。強調投資教育絕對不能省，中央與地方會攜手讓孩子們讓在舒適安全的環境中學習。

建功高中校長林國松說，感謝高市長及市府團隊大力推動，新建校舍除解決現有教室空間量能不足，更有利學校推動多元課程教學，學校親師生對新校舍皆充滿期待。

教育處長陳木金說，市府致力充實校舍空間量能及完備教學設施設備，提供師生優質學習環境。建功高中新建校舍建物外觀造型兼具現代化特色與歷史人文特質，並採用節能及綠建築的設計手法，打造永續校園同時提供全校師生安全、舒適的教學環境。

新竹市政府爭取到中央經費共投入3億3100萬元啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，在克服缺工、物價上漲等挑戰後，今天終於開工。圖／竹市府提供
新竹市政府爭取到中央經費共投入3億3100萬元啟動「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，在克服缺工、物價上漲等挑戰後，今天終於開工。圖／竹市府提供

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