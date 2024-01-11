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亂貼選舉文宣惹議 有人貼到文資歷史建物挨批選昏頭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園立委第3選區民進黨候選人彭俊豪的文宣被貼到文資法保存的歷史建築「平鎮延平路日式宿舍」圍牆上，引國民黨桃園市議員黃敬平質疑選舉選昏了頭。圖／翻攝自黃敬平臉書
桃園立委第3選區民進黨候選人彭俊豪的文宣被貼到文資法保存的歷史建築「平鎮延平路日式宿舍」圍牆上，引國民黨桃園市議員黃敬平質疑選舉選昏了頭。圖／翻攝自黃敬平臉書

2024立委選舉後天就要投票，桃園立委第5選區民進黨籍候選人劉仁照今天開記者會，指控國民黨籍對手、現任立委呂玉玲違規懸掛選舉文宣，被拆除後還耍特權到清潔隊將文宣載走重掛，也讓桃園市環保局行政中立角色被質疑；環保局強調所有候選人的競選文宣若有違法懸掛情形，都是先拆除，再通知競選團隊領回與告知可懸掛範圍。

除了呂玉玲，桃園立委第3選區民進黨籍候選人彭俊豪的選舉文宣日前也貼到歷史建築「平鎮延平路日式宿舍」圍牆上，國民黨桃園市議員黃敬平臉書PO文稱競選中壢立委竟把海報貼到平鎮，不但質疑「選舉選昏頭了」，批評欠缺公德心，奢談要讓桃園「進步」。

PO文一出，彭俊豪也在文章留言強調已即刻移除，並稱「署我之名，就應承之責」，團隊內部會檢討，為不當示範道歉。而黃也留言稱彭確實有承擔的勇氣，同時也說宣傳有很多方式，請把乾淨的空間還給文化資產。

桃園市環保局表示，有關第16屆總統、副總統及第11屆立委選舉宣傳，桃園除了競選辦公室、政黨辦公室同側道路左右各30公尺的範圍，還有316座公園周邊道路同側燈桿可懸掛競選文宣，超出範圍均視同違規拆除。

環保局表示，環保局自競選起跑至9日共拆除2975件違法懸掛文宣，針對拆除的文宣，不分黨派陣營和選區，都以輔導為主，做法都是通知競選團隊領回，並趁領回機會再次告知選舉相關規定，以免再犯。

2024立委選舉 桃園 團隊

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