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航空城產專區施工 中壢工業區及周邊4000戶15日晚間停水

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣自來水公司第二管理處預計15日晚間9時至16日7時辦理中壢區中園、吉林路口至中園、南園二路口管線埋設工程，屆時將造成中壢工業區、國道一號中壢服務區及中壢2里、大園1里共4千多戶停水（示意圖）。本報資料照片
台灣自來水公司第二管理處預計15日晚間9時至16日7時辦理中壢區中園、吉林路口至中園、南園二路口管線埋設工程，屆時將造成中壢工業區、國道一號中壢服務區及中壢2里、大園1里共4千多戶停水（示意圖）。本報資料照片

台灣自來水公司第二管理處配合桃園航空城計畫產專區廠商提高計畫用水量，預計15日晚間9時至16日7時辦理中壢區中園、吉林路口至中園、南園二路口管線埋設工程，屆時將造成中壢工業區、國道一號中壢服務區及中壢2里、大園1里共4千多戶停水。桃園市經濟發展局表示已核准台水停水作業申請，呼籲業者及民眾提早儲水備用。

桃園市經發局指出，此次停水影響範圍包括中壢工業區中園路、西園路、南園路、北園路、東園路和自強四路、自強五路等路段沿線工廠，事涉產線運作，影響最大，已通知業者預做準備。此外，中壢區永福里、內定里（中園路二段、合圳北路二段、中興路一段等地）與大園區五權里（中正東路三段、高鐵站前西路三段、青昇路一段）部分住戶也將受工程影響停水，總戶數共計4295戶。除了提早儲水，也應關閉抽水馬達，避免馬達空轉損壞，甚至釀火警意外。

停水 桃園

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