1晚連3場輔選 張善政：不能再讓民進黨操弄立院
選舉剩下3天，桃園市長張善政今天晚上出席第5選區立委候選人呂玉玲平鎮團結之夜，他推薦呂是最關心醫療、教育、交通的好立委，張善政說，民進黨過去8年在立院多少次用多數暴力阻擋好提案，為了自己和下一代，大家一定要投好投下這一票，支持侯康配、呂玉玲，不能再讓民進黨在立院亂操弄。
投票倒數，張善政下班後連跑3場造勢活動，拉抬國民黨籍立委候選人邱若華、呂玉玲、牛煦庭選情。呂玉玲在平鎮區三崇宮舉辦團結之夜造勢，吸引在場2000多人冒著寒風參加，張善政和台中市副市長王育敏到場助講，大力推薦呂玉玲在立法院質詢表現認真，張善政拉起呂玉玲的手，與民眾高喊凍蒜，場面熱烈。
張善政舉2例子，他上周與侯友宜車隊掃街，一名小兒麻痺的朋友，從起點要與侯照像，一路騎腳踏車追4、50分鐘到終點又要與侯照相，是多麼期待侯帶大家翻轉執政，讓他太感動；還有一位在桃園教英語的美國老師要辭職回美，是因為台灣快要發生戰爭，該校校長請他幫忙，這個忙只有侯康當才能幫上忙，請鄉親為自己、為下一代要選出侯康配最好的政府，讓兩岸維持和平。
張善政表示，過去8年民進黨在立院用多數暴力阻擋多少好提案，這次不能再讓民進黨在立院亂操弄，呂玉玲爭取鐵路地下化南移過台66，幫市府大忙，促成國立台北商業大學平鎮校區，促請台鐵平鎮臨時車站移到大的地方變大車站，帶動平鎮發展，需要呂在立院與市府配合，為了下一代，大家一定要投好投這一張，支持侯康、呂玉玲，不能輸給小兒麻痺的朋友。
王育敏表示，民進黨執政8年，貪汙腐敗已經爛到根裡，此次選情緊張，尤其平鎮、龍潭面臨三角督的局面，關鍵時刻一定要集中選票投藍，支持藍營的候選人，讓呂玉玲留在立法院為大家服務。
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