聽新聞
test
0:00 / 0:00
才裝AI偵測 逮到濫倒廢棄物
苗栗縣偏遠地區常遭不肖業者違法傾倒廢棄物，追查不易，縣警局針對易遭傾倒地點去年6月規畫裝置AI自動偵測發報系統，日前剛完成系統建置即發揮功效，前天順利在後龍鎮偏遠地段查獲1件違法傾倒廢棄物案。
縣警局指出，過去查處傾倒廢棄物案，多仰賴民眾發現後始通報警方追查，往往需擴大調閱周邊監視器，因不易掌握確切傾倒時間，很沒效率，現在透過大數據分析過去2年轄內易遭傾倒廢棄物熱點，重要幹道建置AI科技設備，能自動分析行經車輛，若辨識為可疑載運廢棄物車輛，會立即發報至轄區派出所派員追查。
前天中午，張姓業者駕駛白色貨車意圖濫倒廢棄物品，經AI偵測系統即時辨識、通知轄區員警，警方結合車輛辨識系統，第一時間掌握車輛行蹤及業者身分，案發後2小時即將張男查獲到案，依違反廢棄物清理法裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言