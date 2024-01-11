才裝AI偵測 逮到濫倒廢棄物

苗栗縣偏遠地區常遭不肖業者違法傾倒廢棄物，追查不易，縣警局針對易遭傾倒地點去年6月規畫裝置AI自動偵測發報系統，日前剛完成系統建置即發揮功效，前天順利在後龍鎮偏遠地段查獲1件違法傾倒廢棄物案。

縣警局指出，過去查處傾倒廢棄物案，多仰賴民眾發現後始通報警方追查，往往需擴大調閱周邊監視器，因不易掌握確切傾倒時間，很沒效率，現在透過大數據分析過去2年轄內易遭傾倒廢棄物熱點，重要幹道建置AI科技設備，能自動分析行經車輛，若辨識為可疑載運廢棄物車輛，會立即發報至轄區派出所派員追查。

前天中午，張姓業者駕駛白色貨車意圖濫倒廢棄物品，經AI偵測系統即時辨識、通知轄區員警，警方結合車輛辨識系統，第一時間掌握車輛行蹤及業者身分，案發後2小時即將張男查獲到案，依違反廢棄物清理法裁處。