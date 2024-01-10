徐耀昌喊話郭台銘「不要再為國民黨流淚」 地方政壇錯愕

力挺鴻海創辦人郭台銘選總統遭開除黨籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，今天晚上在臉書PO文，表示還原2015年初任縣長財政困窘時，求助國民黨中央政府時遭到冷漠以對的難堪處境，也難掩失望，喊話「台銘兄，不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得…」。

選舉投票前夕，徐耀昌今晚突然在臉書PO出1200多字長文，以「看淡政治，跨越政黨的界線，今天，我想誠實的面對自己。」主題，PO文引來地方政壇一片錯愕。

徐提及2015年8月發不出縣府員工薪水的困境，當朝國民黨讓他灰心、失望，反而是民進黨伸援手，或多或少衝擊選情，後續效應值得觀察。

徐耀昌說，這些日子來拒絕記者採訪，不回應眾多老朋友疑問，選擇沉默，是因不願做一個只問顏色，卻不問人民福祉的政客，多年前的一個颱風天，他帶著縣府各局處同仁北上行政院，向當時執政的國民黨政府求助，縣府財政處於腦死狀態的當下，嘗試找出任何可能改善或減緩苗栗財政惡化的方法。

徐說，苗栗從來是藍營的鐵票區，他天真以為黨的援助可讓苗栗鄉親看見通往美好未來的微小希望，但同黨執政下的行政院，用一句冰冷的客語「我又不是做仲介的！」，為苗栗的最後出路畫下了句點。

他兩手空空走出行政院大門，不敢回頭探望隨行的局處首長，他怕一旦回頭，無處宣洩的委屈與屈辱，會無所遁形的嶄露在下屬面前，「作為一縣之長，我沒有軟弱的本錢」，縣府同仁在南返的路上，一路無語，那天的風雨他依稀記得，也是咬牙扛下縣庫赤字的開始，從中央到地方的冷漠，他點滴在心。

他說，沒有人願意投縣府標案，怕領不到錢，府內訂便當都必須一手交錢，一手接過飯菜，連團膳業者都認為縣府開伙的錢都付不起，這些畫面就像紋身一樣烙印在他心裡直到現在，最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是他一路來對抗的民進黨政府，苗栗財政的轉危為安有極大一部分是來自於綠營執政下的鼎力支持。

徐耀昌說，「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」他不是動搖，只是灰心、痛心、不忍心。百年政黨需要大破大立，需要為改革前行的新藍營時代找出一線生機，郭董義無反顧的投入這一局，但受的委屈與質疑，比他更甚。

他指出，郭台銘太過真誠，太過相信一群只為私我卻罔顧中華民國前途的政客，政治的虛假與黑暗，讓郭再不願回頭看望這片生長於斯的土地，不願再碰觸這醜陋骯髒的2024大局。「台銘兄，不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子。」

「為黨販售靈魂還是成為藍營口中的罪人，為故鄉計，我選擇誠實。」徐耀昌說，掌聲還是噓聲，淡然化之，他是一個居住在苗栗縣六十餘年的老縣民，他相信民主，相信每個縣民的選擇，他更相信誠實與對故鄉的愛，會讓他能把這些日子來的所有疑問，交代清楚。

有網友留言指，謝謝前縣長支持民進黨，支持賴清德，看清楚甚麼是真正的民主路。也有網友說，加入民進黨是您最有錢的選擇。