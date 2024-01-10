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垃圾丟包「抓不勝抓」 頭份市今年起實施檢舉獎金機制

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市部分地點常發生民眾亂扔垃圾包的情況，讓稽查人員「抓不勝抓」，市公所決定今年起提供民眾檢舉獎勵金，可獲得實收罰鍰10%的檢舉獎金。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市部分地點常發生民眾亂扔垃圾包的情況，讓稽查人員「抓不勝抓」，市公所決定今年起提供民眾檢舉獎勵金，可獲得實收罰鍰10%的檢舉獎金。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市部分地點常發生民眾亂扔垃圾包的現象，讓稽查人員「抓不勝抓」，市公所決定今年起提供民眾檢舉獎勵金，可獲得實收罰鍰10%的檢舉獎金，希望以全民監督、你丟我「檢」的方式，請大家檢舉亂丟垃圾，共同維護家園及市容整潔。

頭份市公所清潔隊指出，清潔隊環保稽查近來雖已查獲並依法裁處多起違法亂倒、亂丟廢棄物的行為人，但全市街道、公園、道路及坡地等處，仍頻繁發生民眾隨意垃圾丟包行為，嚴重影響環境衛生及市容整潔，因此今年元旦起清潔隊除了利用密錄器、破袋檢查、監視器等方式加強定點蒐證，市公所並提供民眾檢舉獎勵金，請大家利用行車紀錄器、手機、相機等工具，檢舉違規行為，共同維護市容整潔，降低髒亂點產生。

清潔隊指出，民眾可將違規棄置垃圾包等汙染環境行為事證，以影片或相片向頭份市清潔隊檢舉，內容請確實註明違規日期、時間、地點及違規前（手持違規物）、違規中（違規物離手）、 違規後（違規物落地）的行為，如果違規行為人是汽機車駕駛人，出現違規行為時位於車上，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘、駕車畫面且車牌號碼清晰可辨。

清潔隊表示，民眾檢舉請在距違規日14天內，將相關資料送達清潔隊，只要檢舉且查證屬實者，以檢舉案實收金額提撥10％作為檢舉人獎金，希望透過市公所及民眾通力合作，追查出傾倒、棄置廢棄物等違規行為者，依法可視情節裁處1200至6000元。

頭份市長羅雪珠強調，市公所設立檢舉獎金機制，主要是鼓勵大家共同維護頭份市環境生活品質，也希望民眾能有守法觀念，一起維護市容整潔，相關檢舉辦法及資訊可至頭份市公所官網查詢。

廢棄物 影片 監視器

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