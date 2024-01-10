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棒球場案2.0？藍白議員揭竹市西大路地下道標案疑雲

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨籍議員陳慶齡（中）、民眾黨籍議員李國璋（左）今天下午偕同律師蘇奕全（右）開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況。記者張裕珍／攝影
國民黨籍議員陳慶齡（中）、民眾黨籍議員李國璋（左）今天下午偕同律師蘇奕全（右）開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況。記者張裕珍／攝影

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，國民黨籍議員陳慶齡、民眾黨籍議員李國璋今天下午連袂開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況，工程品質堪憂，猶如「新竹棒球場案2.0」，要求市府徹查釐清。

市府回應，關於陳慶齡、李國璋議員記者會所述相關情事，市府先前即已收到相關檢舉信函，市長高虹安即責成政風處啟動調查，目前也委託專業技師公會對西大路地下道瀝青混凝土等項目鑑定，最快下周應能產出報告，屆時會安排向議員及社會大眾說明，並配合市議會安排之專案報告或考察行程。

市府強調，依法行政是行政機關最基本的要求，如確認違法事宜，市府將依法查辦，必要時視情況移送工程會、監察院或檢調單位。無論是廠商或府內人員涉法，必勿枉勿縱，盡速釐清事實真相，給大眾一個交代。

陳慶齡說，西大路地下道改善鋪完瀝青混凝土後，曾發生騎士自摔受傷，他深入調查發現，該案設計監造得標廠商為雲開建築師事務所，是2014年前市長林智堅當選後才開業，徐姓負責人是林智堅中華大學校友，也被當時林智堅指派擔任市府都審委員，2016年至2022年該事務所大拿市府標案，26件工程總經費至少2.8億元。

陳慶齡也說，政府採購法規定，公共工程標案不得轉包、主要部分也不得由其他廠商代為履行，即便分包契約也應向機關報備，但雲開建築師事務所竟公然將設計、監造等主要部分交由泰禹工程技術顧問有限公司履行，例如當時市府發開會通知竟然將出席者直接載明為泰禹工程技術顧問有限公司，疑有違法借牌投標情節。

不僅如此，陳慶齡、李國璋也發現此工程原為改善西大路地下道、光復路地下道，施工費用為7532萬元，雲開建築師得標接手設計後，竟只剩一條西大路地下道，得標價仍維持7488萬元，開工5天市府就開會同意追加預算，後陸續追加至1億1千萬餘元。

兩人並提到，未完成變更設計就施作的工程項目金額高達3300萬元，還沒議價就施作，不符工程採購程序，也有涉嫌圖利嫌疑，還發現廠商疑未按圖施工，西大路地下道案設計書圖，瀝青混凝土應為3/4in密級配，施工廠商未經許可，擅將原設計3/4in密級配改為1/2in密級配，以致道路表面摩擦力降低，恐衍生通行危險。

「海水退了就知道誰沒穿褲子，林智堅卸任了，就知道問題出在哪裡！」李國璋說，林智堅近日發文稱新竹市失去了過去的光榮感，但西大路地下道等工程缺失明確，才是抹煞光榮感的人，後續將要求市府赴議會進行專案報告，並要盡速查辦相關情節。

與會的律師蘇奕全指出，不論設計監造或施工廠商，跟機關簽訂的行政契約規定當然有相當的罰則或賠償需依循，但監造借牌等行為恐違反政府採購法101條可提送公告停權；施工廠商未按圖施工若還未驗收，則應依甲方要求刨除重做，並加強檢驗頻率。

國民黨籍議員陳慶齡（中）、民眾黨籍議員李國璋（左）今天下午偕同律師蘇奕全（右）開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況。記者張裕珍／攝影
國民黨籍議員陳慶齡（中）、民眾黨籍議員李國璋（左）今天下午偕同律師蘇奕全（右）開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況。記者張裕珍／攝影
國民黨籍議員陳慶齡（中）、民眾黨籍議員李國璋（左）今天下午偕同律師蘇奕全（右）開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況。記者張裕珍／攝影
國民黨籍議員陳慶齡（中）、民眾黨籍議員李國璋（左）今天下午偕同律師蘇奕全（右）開記者會，質疑該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且未按圖施作致道路表面摩擦力降低等狀況。記者張裕珍／攝影

建築師 林智堅

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