將湧萬人祈安！佛光山桃園講堂慶祝法寶節 交管一次看

慶祝法寶節-寒冬送暖「臘八粥」系列活動，將於本周日上午9點至下午4點30分，在桃園市桃園區文中路339號，即佛光山桃園新弘法基地舉行，來自四面八方的信眾將齊聚會場。警方指出，當天將配合主辦單位實施交通管制，請民眾多加配合，讓活動及周邊交通順利進行。

主辦單位指出，活動當天現場會烹煮臘八粥供眾，同時舉辦義演、義剪、義診、三好素食市集、明華園日字戲劇團等精彩活動，預計超過一萬人參與。農曆12月8日是佛陀成道日，佛教寺院舉辦法會並以「臘八粥」供佛饗眾來慶祝，與民眾分享法喜與平安，故稱法寶節（臘八節），廣邀桃園民眾共襄盛舉，緬懷佛陀慈悲智慧的精神，促進祥和社會的力量，並享用臘八粥祈安賀歲。

由於人數眾多，主辦單位表示，當天約有20部遊覽車從各地載運信眾往返會場，桃園警方為維護會場安全及周邊道路交通順暢，將派遣員警於重要路口執行交通疏導管制，另主辦單位也動員所屬義工、文中里守望相助隊隊員在會場周邊及各停車場，配合引導人車動線及停車秩序維護，確保活動順利進行。

由於佛光山桃園新弘法基地緊鄰交通要道文中路，周邊停車空間有限，因此主辦單位也特別商借附近學校場地，作為汽車臨停處，前來參與活動民眾，請依現場交通指揮人員安排引導，依序停放車輛再步行至會場，維護現場交通順暢。

主辦單位規劃停車地點分別有：

1、大型遊覽車：規劃於文中路段待乘客下車後，轉進桃園市農會綜合農產品批發市場停放（蘆竹區文中路1段107號）。

2、中興國中：約可容納汽車60輛，由文中路大門進入停放。

3、文山國小：約可容納汽車30輛，由文中路大門進入學校停放。

4、另外規劃在新弘法基地內（活動會場）做為貴賓停車場。

機車停車及紅黃線開放停車規劃：

1、民眾上午6點至晚上9點騎乘機車，可停放在文中路人行道上（上海路至正光路段）。

2、文中路兩側（上海路至正光路段）上午6點至晚上9點開放紅黃線停車。

3、德華街（文中路至國強一街段）上午6點至晚上9點開放紅黃線停車。