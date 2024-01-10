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石門水庫清淤量創新高！ 鄭文燦：全國水庫清淤歷史次高

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今天在臉書宣布，石門水庫清淤量再破紀錄，創歷年新高。圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦今天在臉書宣布，石門水庫清淤量再破紀錄，創歷年新高。圖／取自鄭文燦臉書

為解決缺水問題，政府近年來致力於水庫清淤工程。行政院副院長鄭文燦今天在臉書宣布，石門水庫清淤量再破紀錄，創歷年新高；他說，台灣在3年內2次成功抗旱，去年水庫管理單位把握在低水位時動員人力及機具加強陸挖，全國水庫全年的清淤量高達1567萬立方公尺，是歷史第二高。

鄭文燦表示，石門水庫透過陸挖來清淤，再加上增設抽泥船機組及擴大淤泥暫置區，清淤量達到450萬立方公尺，創下歷年新高。而去年完工的 阿姆坪防淤隧道，是使用前瞻建設預算興建，在9月海葵颱風過境時沖掉20萬立方公尺淤泥，不僅維持桃園蓄水量能，更省下高達1.6億元的淤泥外運費用。

鄭文燦強調，未來經濟部會繼續建設連結水庫的管線，方便調度水源。現在水庫也持續節省、維持高水位操作。加強水庫清淤的工作會持續，努力提高蓄水量，維持供水穩定。

石門水庫 鄭文燦

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