竹北擬建都會原民文化園區 作為文創基地及旅遊新景點

新竹縣府計畫將在竹北西區推動興建「新竹縣都會區原住民文化園區」，作為原民文創市集及特色農園，讓新竹溪北地區生活的原住民也能有聚會場所，並以此作為文化傳承基地，還能將文化園區打造為竹北新景點，吸引遊客前來觀光帶動商機。

新竹縣府原民處表示，2021年新竹縣府在竹東鎮開設的「新竹縣原住民族產業展銷中心（WAH!幾散竹東）」，已成為新竹縣原住民重要的文創產業基地，不僅在假日吸引許多遊客前來遊玩，更因此榮獲2023觀光亮點獎，成為竹東新地標。

不過WAH!幾散竹東對於許多在竹北市、新豐鄉、湖口鄉等地討生活的都會原住民來說過於遙遠，因此原民處計畫在竹北西區推動「新竹縣都會區原住民文化園區」，規畫作為原住民文化廣場、文創貨櫃市集、特色農園、水岸廊道等聚會活動場所，讓新竹縣溪南、溪北都能各有一處原住民活動基地。

新竹縣都會區原住民文化園區計畫座落於竹北水資源中心旁，規畫面積約17000平方公尺，除了有文化廣場、市集，還會沿白地粉圳兩岸規畫為特色農園及水岸廊道，因地目屬於縣有農業用地，目前正由縣府地政處進行土地變更編定審查中，預期今年就能順利完成，新竹縣府預計待變更為特定目的事業用地後，將向原住民族委員會爭取經費推動園區興建。

原民處表示，新竹縣原住民總人口數約為 2.2 萬人，其中居住平地及都會區原住民就有近萬人，當中竹北及湖口的科技園區和毗鄰的新豐鄉就吸引了3700多名原住民移居工作，因此如何提供凝聚部落族人情感及文化傳承的場域、扶植原民青年、帶動原住民產業，成為縣府推動文化園區目的。

原民處指出，新竹縣都會區原住民文化園區的規畫原則將結合原住民的生活、生產、經濟，呈現都會原住民的特色，除了是竹北、新豐、湖口地區都市生活的原住民文化聚會場所，結合竹北新月沙灣、新豐濱海遊憩區，也可成為新竹縣海岸軸帶的新遊憩景點，帶動地方觀光繁榮。