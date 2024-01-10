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鼓勵長輩運動！桃園市持敬老卡入運動中心 12次送百元券

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
鼓勵中老年人到運動中心運動。圖／本報資料照
鼓勵中老年人到運動中心運動。圖／本報資料照

桃園今年推出多項新措施，市長張善政今天在市政會議表示，為鼓勵銀髮長輩運動，除持敬老卡到運動中心不扣點，今年起每月報到累積12次還送100元折價券，另2月將上路的好孕專車暫以發放乘車券方式規畫，市府會持續精進，讓政策更完善。

張善政說，體育局和社會局搭配，去年開放銀髮長輩使用敬老卡進入運動中心等場館不用扣點數，就能免費使用館內游泳池及體適能中心等福利，為鼓勵長輩增加運動頻率，今年進一步加碼，每月持敬老卡使用館內游泳池及體適能中心累積滿12次以上者，就送場館100元折價卷，可折抵館內其他設施及課程費用，希望新誘因鼓勵長輩將運動融入生活。

張善政說，新政策一定要接受外界回饋，衛生局去年推出凍卵補助，他以非專業角度認為已接近100分，但身為醫師的副市長王明鉅、衛生局長劉宜廉從醫療專業角度認為還有精進空間，今年再放寬，只要經評估有罹癌、卵巢功能與生育力不夠健康等特殊狀況，在醫師背書下就能不受25歲以上才能凍卵的年齡限制。

此外，今年婦幼局要推好孕專車，張善政指出，目前計程車刷卡機普及度不夠，無法直接使用市民卡，因此將暫採紙本方式，王明鉅也正與悠遊卡公司溝通協調，將採購1000台讀卡機給車隊，解決技術上關卡，盼讓政策水到渠成。

桃園市長張善政今天在市政會議表示，為鼓勵銀髮長輩多運動，今年起每月報到國民運動中心滿12次就送100元折價券，另2月將上路的好孕專車暫以發放乘車券方式規畫，市府會持續精進政策。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議表示，為鼓勵銀髮長輩多運動，今年起每月報到國民運動中心滿12次就送100元折價券，另2月將上路的好孕專車暫以發放乘車券方式規畫，市府會持續精進政策。記者朱冠諭／攝影

運動 張善政 長輩 桃園

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