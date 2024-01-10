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草莓紅了、橘子甜了！苗栗獅潭推出「橘莓戀」系列活動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影

草莓紅了、橘子甜了！」苗栗縣獅潭鄉是縣內重要的柑橘和草莓生產區，目前產季已至，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊，體驗獅潭風情，品嘗採購柑橘，增加年節歡樂氣氛。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，苗栗縣是國內草莓最主要的專業栽培區，也最富盛名，全縣種植面積超過450公頃，約占全台75%，其中獅潭鄉占了40公頃，年產量320公噸，獅潭也是苗栗縣桶柑主要產區，以栽種無籽桶柑為主，由於獅潭水源乾淨，相當適合桶柑生長，生產的果實品質優良，鄉內柑橘種植面積約120公頃，年產量達1700公噸。

橘莓戀系列活動安排20、21日在竹木社區活動中心前廣場舉辦，1月19日將先辦評鑑比賽，另外27、28日在獅農小舖也將辦優質桶柑展售及食農教育手作主題DIY。

縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能及農會及鄉公所幹部、村長、代表等地方人士上午齊聚縣府大廳行銷獅潭柑橘、草莓，會場展示種類繁多的各式柑橘品種，還有多種草莓製作的甜點，令人垂涎。眾人邀大家20、21日參加「橘莓戀」農特產品展售，購買在地新鮮又優質的農特產、品嘗草莓及柑橘特色料理，並順道到觀光果園體驗草莓及桶柑採果，感受獅潭客庄的好客風情。

農會指出，今年「橘莓戀」除結合全縣優質農特產品共同參與展售，年節假期間也將辦理一系列「食在地、饗當季」農特產品嘗與銷售，展售活動在農曆春節前辦理，活動規畫「桔來Ya-桔時到促銷活動」柑橘1斤10元促銷、「哈客DIY-酸柑茶手作」、「迎春納福書寫贈春聯」、藝文表演等，希望能吸引更多鄉親遊客駐足鄉內體驗獅潭風情。

苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣獅潭鄉的柑橘和草莓已至產季，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫在1月20、21日推出「橘莓戀」柑橘一桔go系列活動，上午在縣府辦行銷會，廣邀全國遊客到獅潭暢遊。記者胡蓬生／攝影

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