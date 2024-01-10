選後焢窯放鬆去！ 通霄「欣年賞花焢窯趣」27日登場

選舉激情過後「免費」焢窯放鬆去！苗栗縣通霄鎮公所往年都會在秋收後辦理賞花農趣活動，今年在城北里高鐵橋下，將在27日（周六）舉辦「2024欣年賞花焢窯趣暨節能減碳宣導活動」，當天將有表演及摸彩，還能品嘗湯圓、控肉、麻糬等美食，歡迎大家踴躍報名。

主辦單位表示，焢窯完全免費，線上／現場報名各125組，額滿為止；線上報名將從1月17日（三）上午9點至下午5點，實體報名則在1月18日（四）上午9點至下午4點，請親至公所農業課，每人僅限報名１組，不可重複報名。每組（窯）提供２雙手套、６斤地瓜、５瓶礦泉水及５張摸彩券。

城北里長詹春旺說，相隔一年，今年再度舉辦冬末賞花活動，高鐵橋下周邊約有8公頃農田，栽種有波斯菊、萬壽菊、一串紅、油菜花等營造花海，目前波斯菊已開始陸續綻放，萬壽菊會較慢開花，賞花期可延續到農曆春節。他也提醒參加焢窯活動結束時，請隨手將垃圾及個人物品帶走，使用後的磚塊要集中回收，千萬不要在田裡埋置物品，這樣會造成農民的困擾。