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桃園捷運綠線中正北路高架橋完工 嶄新六車道撤掉所有圍籬

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捷運綠線中正北路段高架不再圍籬，捷工局同時優化平面道路動線設置。記者鄭國樑／攝影
捷運綠線中正北路段高架不再圍籬，捷工局同時優化平面道路動線設置。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府捷運工程局表示，捷運綠線在蘆竹區中正北路高架段下方的路緣石（設在路面與其他構造物之間的標石）施工已全部完成，今天上午交通尖峰時段前已撤掉所有圍籬，提供全線雙向各二車道及慢車道，合計共六車道的嶄新道路。

捷工局說明，圍籬全撤意味捷運綠線往北穿越中山高速公路地下化路段，從蘆竹區中正北路出來轉為高架一直到南工路，這段的土木工程已完工，捷運工程進度再往前邁進，以後這段約3公里長的高架段，不會再因工程需要加圍籬縮減平面道路車道，或要車輛繞道甚至封路，減少駕駛人的不方便。

桃園捷運綠線高架段施工圍籬撤籬，除增加路幅及駕駛人視線距，更增進行車的安全及舒適度。此外，捷工局在道路復舊的同時，在各路口評估設置行人庇護島可行，及檢討行人穿越線位置等行人友善設施，減少行人與轉彎車輛衝突，透過捷運工程一併優化交通，建構友善的人本交通環境。

捷工局指出，蘆竹區中正北路高架段分別於去年3月完成中正北路320巷到南竹路二段路段，同年5月完成南竹路二段至茄苳溪橋路段，10月完成蘆竹區中正北路1588號至南工路路段道路復舊，原本預計4月才可完成蘆竹區中正北路道路全數復舊，經捷工局及施工團隊的努力提前於1月10日完成。

局長劉慶豐說明，施工期間改變交通動線，感謝市民朋友支持與體諒，捷工局往後其他路段工程，一樣會秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，早日完成工程施作還路於民，今日完成蘆竹區中正北路全線道路復舊開放通行，就是讓市民提早享受便利舒適的交通環境。

桃園捷運綠線中正北路段高架工程完工，不再圍籬，巨大的石柱還包覆拚115年底通車的文宣。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線中正北路段高架工程完工，不再圍籬，巨大的石柱還包覆拚115年底通車的文宣。記者鄭國樑／攝影

捷運 車道 行人 高速公路 桃園

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