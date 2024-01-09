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竹縣立委藍白合 綠營批利益分贓 徐欣瑩：不能只有顏色

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣一選區立委候選人詹紀緹批評，藍白合是為了政治利益分贓。圖／報系資料照
民進黨新竹縣一選區立委候選人詹紀緹批評，藍白合是為了政治利益分贓。圖／報系資料照

民眾黨新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥先前表態力挺國民黨二選區立委候選人林思銘後，今天再宣布力挺國民黨一選區候選人徐欣瑩，坐實「藍白合」。對手、民進黨候選人詹紀緹批評，藍白合是為了政治利益分贓；徐欣瑩競辦也回應，心中不能只有顏色沒有是非。

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥以及民眾黨新竹黨部新豐鄉主任、全國黨代表徐勝凌，近日前往徐欣瑩競選總部，共同商討理念。林碩彥坦言，基於共同想法、理念，同意相挺林思銘和徐欣瑩，但也向2位候選人提出動員支持者分裂投票請求，把總統票投給柯文哲，立委票民眾黨會全力挺藍。

詹紀緹批評，藍白合是為了政治利益分贓，在選前最後關頭才合作，根本不是真正為了民眾著想。她現在心心念念所想的是怎樣帶給新竹更好的未來，而不是在權謀算計，她不多做評論，堅持衝刺努力到最後一刻，選對的人、做對的事。

民進黨新竹縣黨部強調，11月藍白君悅分手戲碼歷歷在目，從雙方合作的理由也未看見對新竹縣任何有幫助的政見，這不是選舉利益，什麼才是選舉利益？

民進黨新竹縣黨部認為，藍白立委間的互相支持，都只是考慮到選舉利益，未看到對於新竹縣未來5年、10年甚至30年的發展，如果徐欣瑩選完以後還是像過去一樣選區找不到人，那很明顯藍白的合作不過只是另外一樁選舉分贓，這次選舉基尋求民眾黨支持，只不過是要成為滋養選縣長的養分，並不是為地方福利，也不是為了共同理念結合。

徐欣瑩競選總部回應，感謝各界不分顏色、黨派相挺，共同為地方建設努力已經成全民共識，心中不能只有顏色沒有是非，或是充滿著政治算計和口水，呼籲各政黨人士都應保持民主風度，且其他縣市民進黨也有採聯合推薦的模式，怎麼如此雙標？

徐欣瑩競選總部強調，徐欣瑩過去4年立委服務期間，完成了上萬件選服案件，甚至很多十多年未解決的問題，都是徐欣瑩設法向中央爭取資源解決，所謂「找不到人」的指控，完全就是刻意扭曲事實，扯謊、造謠、抹黑。

民眾黨新竹黨部副主委林碩彥（左）和民眾黨新竹黨部新豐鄉主任、全國黨代表徐勝凌（右），跨黨支持國民黨候選人徐欣瑩（中）。圖／徐欣瑩競辦提供
民眾黨新竹黨部副主委林碩彥（左）和民眾黨新竹黨部新豐鄉主任、全國黨代表徐勝凌（右），跨黨支持國民黨候選人徐欣瑩（中）。圖／徐欣瑩競辦提供
民眾黨新竹黨部副主委、竹縣議員林碩彥（左）與民進黨新竹縣前縣長范振宗（中）表態支持藍營立委林思銘。圖／林思銘競辦提供
民眾黨新竹黨部副主委、竹縣議員林碩彥（左）與民進黨新竹縣前縣長范振宗（中）表態支持藍營立委林思銘。圖／林思銘競辦提供
民眾黨新竹黨部主委李國璋先前表態支持藍營二選區候選人林思銘。圖／林思銘競辦提供
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新竹 徐欣瑩 藍白合

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