竹縣立委藍白合 綠營批利益分贓 徐欣瑩：不能只有顏色

民眾黨新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥先前表態力挺國民黨二選區立委候選人林思銘後，今天再宣布力挺國民黨一選區候選人徐欣瑩，坐實「藍白合」。對手、民進黨候選人詹紀緹批評，藍白合是為了政治利益分贓；徐欣瑩競辦也回應，心中不能只有顏色沒有是非。

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥以及民眾黨新竹黨部新豐鄉主任、全國黨代表徐勝凌，近日前往徐欣瑩競選總部，共同商討理念。林碩彥坦言，基於共同想法、理念，同意相挺林思銘和徐欣瑩，但也向2位候選人提出動員支持者分裂投票請求，把總統票投給柯文哲，立委票民眾黨會全力挺藍。

詹紀緹批評，藍白合是為了政治利益分贓，在選前最後關頭才合作，根本不是真正為了民眾著想。她現在心心念念所想的是怎樣帶給新竹更好的未來，而不是在權謀算計，她不多做評論，堅持衝刺努力到最後一刻，選對的人、做對的事。

民進黨新竹縣黨部強調，11月藍白君悅分手戲碼歷歷在目，從雙方合作的理由也未看見對新竹縣任何有幫助的政見，這不是選舉利益，什麼才是選舉利益？

民進黨新竹縣黨部認為，藍白立委間的互相支持，都只是考慮到選舉利益，未看到對於新竹縣未來5年、10年甚至30年的發展，如果徐欣瑩選完以後還是像過去一樣選區找不到人，那很明顯藍白的合作不過只是另外一樁選舉分贓，這次選舉基尋求民眾黨支持，只不過是要成為滋養選縣長的養分，並不是為地方福利，也不是為了共同理念結合。

徐欣瑩競選總部回應，感謝各界不分顏色、黨派相挺，共同為地方建設努力已經成全民共識，心中不能只有顏色沒有是非，或是充滿著政治算計和口水，呼籲各政黨人士都應保持民主風度，且其他縣市民進黨也有採聯合推薦的模式，怎麼如此雙標？