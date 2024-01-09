三民網球場置物櫃擬收費半年600元 竹市府：尚屬草案
民進黨新竹市議員林盈徹說，日前有民眾反映三民網球場置物櫃將收年費，引發球友反彈。竹市府表示，經參考其他縣市收費標準，將擬收半年600元費用，目前尚屬草案。
林盈徹今天向中央社記者表示，三民網球場過去是免費提供置物櫃供球友擺放物品，日前有市民反映「聽說」三民網球場未來提供新的置物櫃將收年費，讓許多球友覺得不合理，認為置物櫃是提供服務，不應成為市府謀利工具。
針對此事，林盈徹說，他日前透過訊息詢問新竹市政府教育處長陳木金是否確定要收費，陳木金當時說要查證，但過了4天都沒消息，昨晚再次追問竟已讀不回，直到今早才有回應，認為市府的行政效率太差。
對此，新竹市政府透過文字回應表示，為避免占用爭議，並提升管理品質，教育處參考台北市網球中心、新北市網球場、台大圖書館等設有置物櫃管理辦法及收費標準，三民網球場新設置物櫃初步研議每半年收新台幣600元，相關管理辦法尚屬草案，會持續向球友蒐整收費制度的建議。
針對竹市府教育處疑4天未回覆林盈徹爭議，陳木金向中央社記者表示，經向管理單位新竹市體育場了解置物櫃收費相關內容後，今天上午已回覆議員。
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