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牛煦庭政見會猛批「出賣桃園」 鄭運鵬：選舉到就抹黑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立委一選區政見發表會今天下午舉行，國民黨候選人牛煦庭（右）和民進黨現任立委鄭運鵬（左）先禮後兵，在政見會開始前握手合照。記者朱冠諭／攝影
桃園市立委一選區政見發表會今天下午舉行，國民黨候選人牛煦庭（右）和民進黨現任立委鄭運鵬（左）先禮後兵，在政見會開始前握手合照。記者朱冠諭／攝影

桃園市第一選區激戰，國民黨立委候選人牛煦庭今在政見發表會猛攻電廠擴建、棕線捷運、台積電等議題，批民進黨現任立委鄭運鵬「怠忽職守、出賣桃園」。鄭運鵬則反批國民黨在桃園執政1年讓市民失去光榮感，對手還和桃園市長張善政聯手抹黑，自己政績歷歷在目，相信選民有目共睹。

桃園市立委一選區政見發表會今天下午舉行，無黨籍候選人馬治薇因涉反滲透法遭收押，今天未出席。牛煦庭和鄭運鵬下午1點半先後到場，2人先禮後兵，在政見會開始前握手合照。

牛煦庭發言時，大酸鄭運鵬不願辯論一較高下，並諷刺鄭在前年市長選舉用台積電設廠議題騙選票，「這不是支持護國神山，而是消費護國神山。」

牛煦庭說，民進黨近日強調龜山棕線捷運已獲交通部核定，問題是中央補助、地方負擔多少，這些屬於行政院的決策遲遲沒有下文和具體時間表，過去中央、市府、國會皆由民進黨掌權，棕線依舊延宕，相關政見鄭運鵬只能複製貼上，讓選民真心換絕情。

牛煦庭再批，桃園已被14座火力發電廠包圍成為重災區，未來龜山國光、蘆竹長生2個電廠也要擴建，國會再沒有自己人，必定被軟土深掘，鄭運鵬卻不聞不問，「若毫不知情，是怠忽職守；若知情不報就是出賣桃園。」

「每次選舉我都受到抹黑。」鄭運鵬表示自己有2個感謝，感謝選民8年支持，也感謝牛煦庭擔任議員期間雙方多次不分黨派合作，可惜現在選舉到了就忘記一切。

鄭運鵬細數政績，強調自我期許「格局要大、照顧要細」，不只在疫情期間通過防疫特別預算和條例，讓台灣度過難關，在地方也一一為新住民等弱勢解決困難。

對於張善政批他「常看不到人」，鄭運鵬強調，蘆竹有3分之2的里長幫忙列出政績，像是國民黨執政時遲遲無法解決的機場捷運，在他協助下終於順利通車；鐵路地下化他也爭取中央挹注600億元補助，反觀張善政當行政院長時沒幫忙，當桃園市長1年，也讓市民失去光榮感。

鄭運鵬說，馬治薇因涉反滲透法遭收押，無法參與政見會很可惜，這也凸顯中國已經介入地方選舉，是台灣民主的警訊；民進黨這幾年通過國安五法、反滲透法才能有效遏止，面對中國打壓，盼選民繼續支持自己，讓台灣行駛在穩定的道路上。

鄭運鵬 牛煦庭

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