缺席政見發表…彭俊豪批隱形立委 魯明哲回立院開會

桃園市選委會今上午舉行立委第3選區公辦政見發表會，其中中壢5搶1，不過現任立委國民黨籍的魯明哲因出席立院臨時會缺席。新黨候選人游智彬表左批魯明哲在中壢30年太久壞了，右說民進黨候選人彭俊豪蓋公園討好年輕家庭，但現實根本是買不起房不生小孩。彭俊豪也回應，桃園生育率第1名，不過與魯2次立委交手對方皆缺席，現任立委是隱形立委可有可無。魯會後回應，今在立院開會盡職責何來隱形，對於其他移花接木內容不隨之起舞

首先發表的游表示，目前民進黨執政經濟也不好，提兩岸大交流重啟服貿創造工作機會，藍、綠2黨不敢說他來做。彭提出蓋公園討好年輕家庭，但現況卻是買不起房及不敢生，綠營說抗中保台卻是桃花政黨睡中共女子破壞台灣家庭因素，要用正常管道跟對岸交流，就讓不怕被抹紅的新黨來跟中國大陸交流。

游說，上任要修法讓因高端而死民眾，爭取和228受難者一樣國賠及長照升級、財政紀律要透明。也批魯在中壢30年太久了還去住青埔，而彭也是大地主，對於年輕人買不起房，他們都沒感覺。

彭指出，他擔任3屆議員經歷豐富，難免遇到貼上政二代標籤，但他可以經得起檢視，也回應游，桃園出生率第1名公園對年輕人有需求，而魯現任立委是位隱形立委，桃園市府這1年來有氣無力，立委也可有可無，中壢需要選出兼顧發展、平衡開發尊重各族群立委。

彭說，他的政見地方建設優先解決，督促重大交通建設、完備中壢交通路網，賴清德提出桃竹苗大矽谷計畫，桃園扮演重要角色，要引進綠能、5G產業聚落，也要打造深具魅力的各個生活圈，推動長照3.0、爭取兒童醫學中心在南桃園、推動產官學補產業人力缺口，對於住青年住房、寵物等面向皆關心。期許他自己成為擁有反省能力、檢討自我對家鄉充滿熱情的立委。

制度救世島黨戴浙表示，社會福利政策要借鏡法國，由政府發放營養金、居住補貼等，讓全民一起養小孩，還有交通政策補助電動汽車，還要關注身心障礙者。也批現在有政黨提安心貸款年根本是要讓人做房奴30年，而蔡政府為了貪汙讓國人用高端疫苗，因此要改變選舉制度。

小民參政歐巴桑聯盟徐鶯慈說，建立勞資平權的社會提出增修工資請求權，推動勞動教育納入高中職下課綱、建立友善職場平權社會，目前執政黨解決少子化辦法是不斷加碼生育津貼，並延長托育時間，她提出育嬰留停薪資提升、產假延長並新增親子假等，還有打造友善育兒環境、建立性別平權社會及打破金權政治等。