艾芯蔬菜捐600公斤蔬菜給竹市府 將分配社區關懷據點
艾芯蔬菜生機生技公司捐贈600公斤愛心蔬菜給新竹市政府，於今天舉辦捐贈儀式。市府社會處說，感謝艾芯蔬菜的愛心捐贈，這些蔬菜將分配到竹市30個社區關懷據點，讓長者吃得營養又健康。
捐贈儀式今天在新竹市北區佑聖宮舉行，謝嘉瑋表示，艾芯蔬菜成立宗旨「用愛心傳遞健康」，每周都會定期捐贈無毒蔬菜給關懷弱勢團體，至今已經累積捐贈超過5萬公斤蔬菜。
謝嘉瑋說，上個月捐贈蔬菜給苗栗縣府的215個關懷據點，此次再捐贈600公斤蔬菜給竹市社區關懷據點，希望能拋磚引玉，鼓勵更多企業一起投入社會關懷行列。
協助引薦謝嘉瑋捐贈蔬菜給竹市府的國民黨新竹市議員吳旭豐說，艾芯蔬菜長期致力做公益，不僅要感謝艾芯蔬菜捐贈給竹市，更要稱讚謝嘉瑋的團隊將多種蔬菜分裝在袋中，讓需要的居民可以方便使用，非常貼心。
社會處表示，此次獲捐贈的600公斤蔬菜，將分配到竹市轄內30個社區關懷據點，感謝艾芯蔬菜在農曆年前為社區關懷據點加菜，讓長者們都能吃得營養又健康。
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