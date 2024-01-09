桃園捷運綠線北機廠工程進度超前 年底拚核心建築完工

桃園市長張善政今天上午前往捷運綠線在大園區的北機廠，踩泥地繞機廠一圈了解全部工程進度，同時感謝各城團隊維持超前的進度。張善政並確認及肯定強化地基的分層拌合回填土方方法奏效，90萬立方公尺的土方填拌15公頃的基地，8個月就完成80%以上，進度超前4個月，連帶使後續駐車廠、維修廠、管理中心和變電所4棟核心建築都能挑戰在今年底完工，列車可以在年底靜態測試，明年下半年動態測試，115年北段7站可以如期先通車。

張善政表示，北機廠占地約15.34公頃，捷運綠線要通車北機廠非完成不可，沒完成不可能通車，因為北機廠是捷運綠線唯一的機廠，新市府團隊就手後北機廠的主建築還沒設計圖，捷工局一一克服，規畫為最高等級的5級機廠，設有管理中心、維修廠、駐車廠及變電站等4 棟核心設施及其他7棟共11棟建物，其中，位於管理中心3、4樓的行控中心，為整個捷運綠線的指揮中心，除負責列車運行、調度，同時監控車站設施、及各項設備；主變電站則如心臟，供應車站及列車營運所需的電力。

劉慶豐說，維修廠及駐車廠分別像是列車的健檢中心和家，提供捷運列車保養、維修及停放的空間，因此，捷運綠線如果要在115 年順利通車，除高架橋梁、隧道工程、車站站體、機電軌道要完成外，北機廠更是務必要完成的關鍵設施。

劉慶豐指出，112 年市府新團隊上任後，北機廠當時的基地條件甚是嚴峻，高達90萬方的土方量的整地工程，是整個工程推進中最大的挑戰，按照傳統一般土壤翻曬、滾壓的滾壓夯實工法，工期需2年半，在綜合考量工期、成本、天候等因素，並經過專家學者及廉政平台等會議的討論後，去年3 月市府決定採用淺層拌合工法，來克服天候影響，並大幅縮短工期。此外，施工團隊投入4輛國內少見一次可載運30方的大型運土車，大幅提升施工效率，在8個月內，就完成整地工程。