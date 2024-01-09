噴假牙爆紅候選人地檢署告網友 趁亂提成立性專區政見

選戰倒數，來自新竹縣尖石鄉的無黨籍山地原住民立委候選人林世偉，因在政見發表會上噴假牙、飆國罵一戰成名，影片也在各大社群竄紅。不過林世偉控訴，近來有不明網友覬覦他的高流量，創假帳號塑造他淫蕩形象，因此今天上午至新竹地檢署按鈴控告。記者採訪時，他也脫稿露出紅內褲，還提出要在前縣長老家成立性專區、穿比基尼進入國會。

林世偉拿出抖音影片控訴，一名網友創立假「林世偉」帳號，不但當「搬運工」把他影片複製、貼上蹭流量，甚至在自我介紹汙衊他「致力保護台灣AV」，企圖抹黑他拍A片，塑造他情色、放蕩甚至淫亂的形象。

林世偉說，他在中選會露出紅色內褲是有意涵的，紅色是泰雅族的顏色，象徵原住民土地被掠奪，宛若被強脫衣服，這是藝術，但假帳號的網友卻把他塑造成是在拍A片，把他打成情色，「這太離譜了，根本妨害我名譽，意圖使人不當選」。

林世偉也指出，該名假帳號網友還到處散播他噴假牙的影片企圖醜化他，還有拍A片、煽情言論，很多朋友都以為是他本人，還私訊他、以為他很色，「我要當立委的人怎麼可能做這種事」，直批對方太可惡，希望新竹地檢署趕快找出這名惡質網友，將他繩之以法。

記者採訪時，林世偉也脫稿演出，在地檢署前脫下裙子露出紅色內褲按鈴申告，此舉也引起民眾驚嚇，地檢署法警也出來關切。不過有2位民眾在地檢署洽公時認出林世偉，不但熱情要合照，其中1人甚至當場遭林世偉「強吻」，事後林世偉也問對方「有感到不舒服嗎？」對方也搖頭說「沒有」，林世偉也強調，他絕不會未經同意就性騷擾別人，似乎在回應先前性騷擾爭議。