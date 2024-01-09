寶山交流道聯絡道拓寬二期工程竣工 完善竹縣路網
為了暢通新竹縣寶山、北埔及峨眉來往科學園區的交通，完善山區外環道路網，新竹縣政府針對竹科寶山交流道聯絡道拓寬工程計畫，提出三期計畫，二期全長約2.3公里近期已完工，道路線形採截彎取直，配置採雙向共計4車道，將於本周五舉行竣工典禮，讓民眾在竹縣行的方便。
新竹科學工業園區北二高寶山交流道聯絡道拓寬工程分3期施作，目前已完成二期路段，縣府正爭取第三期工程補助經費。新竹縣政府表示，工程計畫除改善竹43線既有道路地形起伏及道路線形不佳的缺點，並可提升運輸服務水準，促進地區產業及觀光發展。
第一期工程全長約0.9公里，2018年3月完成。這次第二期工程，全長約2.3公里，工程總經費約 3.61億，其中交通部公路局補助約2.85億，縣府編列地方配合款預算約0.76億，另還有用地費1.16億，沿鄉道竹43線往南延伸2230公尺，路寬將從現有的8公尺拓寬為15公尺，道路線形採截彎取直，配置採雙向共計4車道，訂於1月12日早上10點舉辦竣工典禮。
縣府工務處表示，竹43線不但是國道3號寶山交流道銜接新竹科學園區的重要聯絡道，也是遊客前往寶山鄉及峨眉鄉重要觀光軸線，每逢假日吸引眾多遊客到訪，但整體道路位於山脊線上，因地勢導致路線多處彎道，且路幅狹窄致使會車困難造成交通阻塞。
這次拓寬之後，也暢通寶山、北埔及峨眉來往科學園區的交通，更完善新竹山區外環道路網，大幅改善行車品質。針對接下來的三期工程計畫，新竹縣府在去年12月已向交通部公路局提案爭取補助經費，總經費共18億，包含工程費14億和用地費4億，改善的長度共4.85公里，由於路段現況路寬均在10公尺以下，為延續前面一、二期的計畫，預計拓寬至15公尺，改善為雙向共佈設四車道，快慢車道各一。
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