苗栗5名國中生驚傳誤食油桐子 集體食物中毒送醫

每年桐花盛開已成國內知名的賞花活動，有四月雪、五月雪的美名，不料昨天下午驚傳泰安鄉有5名國中男生吳食具有毒性的油桐子，發生集體食物中毒事件，出現腹痛、嘔吐，輾轉被送往苗栗市大千綜合醫院急診，其中3人就醫後已返家休養。

大千綜合醫院小兒科醫師詹裕仁指出，昨天下午有5名國中生因腹痛、嘔吐送至急診就醫，詢問狀況後，發現這些學生是誤食油桐子引起的中毒情況，油桐花果成熟掉落後的「油桐子」具有毒性，千萬不可隨意食用，如果雙手碰到也要記得清洗乾淨。

他指出，油桐具經濟價值，被廣泛應用在生活用品和軍需品上，因此早期被鼓勵廣泛種植，其中以桃竹苗地區及中部山區最多，每到四、五月桐花盛開時，更是吸引遊客觀賞拍照；秋天是採集油桐成熟果實的季節，成熟的油桐果實掉落成為油桐子，油桐子中51%為脂肪油，導致中毒的成分是脂肪油中的桐酸和皂素。

詹裕仁表示，當誤食油桐子時，毒性在體內會有45分鐘到3小時的潛伏期，接著會慢慢出現腹痛、喉嚨痛、上吐下瀉、頭暈、頭痛、嗜睡及疲乏無力的症狀；目前沒有油桐子的解毒劑，因此會先用洗胃方式排除胃中殘留的桐油，並給予靜脈輸液來加速毒素代謝，維持水分和電解質平衡。