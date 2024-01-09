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苗栗5名國中生驚傳誤食油桐子 集體食物中毒送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
油桐子中的桐酸和皂素，會引起中毒，不可隨意食用。圖／國立台灣博物館提供
油桐子中的桐酸和皂素，會引起中毒，不可隨意食用。圖／國立台灣博物館提供

每年桐花盛開已成國內知名的賞花活動，有四月雪、五月雪的美名，不料昨天下午驚傳泰安鄉有5名國中男生吳食具有毒性的油桐子，發生集體食物中毒事件，出現腹痛、嘔吐，輾轉被送往苗栗市大千綜合醫院急診，其中3人就醫後已返家休養。

大千綜合醫院小兒科醫師詹裕仁指出，昨天下午有5名國中生因腹痛、嘔吐送至急診就醫，詢問狀況後，發現這些學生是誤食油桐子引起的中毒情況，油桐花果成熟掉落後的「油桐子」具有毒性，千萬不可隨意食用，如果雙手碰到也要記得清洗乾淨。

他指出，油桐具經濟價值，被廣泛應用在生活用品和軍需品上，因此早期被鼓勵廣泛種植，其中以桃竹苗地區及中部山區最多，每到四、五月桐花盛開時，更是吸引遊客觀賞拍照；秋天是採集油桐成熟果實的季節，成熟的油桐果實掉落成為油桐子，油桐子中51%為脂肪油，導致中毒的成分是脂肪油中的桐酸和皂素。

詹裕仁表示，當誤食油桐子時，毒性在體內會有45分鐘到3小時的潛伏期，接著會慢慢出現腹痛、喉嚨痛、上吐下瀉、頭暈、頭痛、嗜睡及疲乏無力的症狀；目前沒有油桐子的解毒劑，因此會先用洗胃方式排除胃中殘留的桐油，並給予靜脈輸液來加速毒素代謝，維持水分和電解質平衡。

國中生誤食油桐子讓人好奇，院方探詢了解是其中一名學生撿食，並說「爸爸說可以吃」，其他4人也跟著撿食；目前5名國中生已有3人返家休息，另外2人因食用數量多仍住院觀察，但狀況穩定。詹裕仁提醒民眾，外出賞花時務必要多加留意，切勿隨意撿拾果實食用，以免影響自身健康。

詹裕仁醫師提醒，誤食油桐子會出現腹痛、上吐下瀉等中毒症狀，要特別留意。圖／大千綜合醫院提供
詹裕仁醫師提醒，誤食油桐子會出現腹痛、上吐下瀉等中毒症狀，要特別留意。圖／大千綜合醫院提供

食物中毒 腹痛 桐花

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