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厲害！192隊中過關斬將 竹縣關西國小棒球隊奪二連霸

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
關西國小棒球隊在參賽的192隊當中一路過關斬將奪下冠軍，也締造該校在同場賽事二連霸的紀錄，並成為諸羅山盃唯一獲得2連霸的台灣本土球隊。圖／縣府提供
關西國小棒球隊在參賽的192隊當中一路過關斬將奪下冠軍，也締造該校在同場賽事二連霸的紀錄，並成為諸羅山盃唯一獲得2連霸的台灣本土球隊。圖／縣府提供

新竹縣關西國小去年12月參加「2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，在參賽的192隊當中一路過關斬將奪下冠軍，也締造該校在同場賽事二連霸的紀錄，並成為諸羅山盃唯一獲得2連霸的台灣本土球隊。新竹縣長楊文科今天在主管會報上特別頒發獎狀表揚，大讚選手及教練們全力以赴、榮獲佳績，為校爭光也為新竹縣爭取最高榮譽。

楊文科說，關西國小棒球隊在諸羅山盃創下二連霸紀錄，表現非常優異，也顯現該校推動棒球運動多年，成績卓著，在棒球委員會主委上官秋燕的領導下，棒球在新竹縣愈加蓬勃發展，也與日本友好市舉辦交流賽，他相信棒球發展會愈來愈好。

關西國小總教練陳冠廷指出，此次以六年級學生為主力參賽，球員們為比賽準備已久，賽前也勤練軟式棒球，在四強戰對上日本IBA東西隊，讓他印象很深刻，由於對手身材都又高又壯，相對具有優勢，不過關西小將以投手和守備搭配得宜，最後以5比0贏得比賽。

關西國小連續擊敗日本多支勁旅，並在冠軍賽以2比1的1分之差，戰勝棒球強校台中塗城猛象，雖然過程中有些亂流，但球員們都能即時修正，讓這些時間的練習，發揮到最大的效果。

關西國小不僅創造二連霸紀錄，也在團體獎勇奪第一名，多名球員因表現出色而獲獎，其中在賽程中愈加穩定的主力投手温富龍獲得大會MVP，個人打擊獎楊檜與羅詠騰，分別拿下第一名及第三名，林柏璁、劉彥旭及賴帥齊獲最佳9人。

上官秋燕指出，關西國小棒球隊的表現殊為不易，也期望能多加舉辦比賽，增加棒球隊的交流與比賽經驗，她也樂見並願意支持縣內學校棒球隊的發展。陳冠廷表示，此次也有許多熱情家長在場邊加油，當孩子最棒的後援與啦啦隊。

此次以六年級學生為主力參賽，球員們為比賽準備已久。圖／縣府提供
此次以六年級學生為主力參賽，球員們為比賽準備已久。圖／縣府提供
關西國小棒球隊在諸羅山盃創下二連霸紀錄，表現非常優異。圖／縣府提供
關西國小棒球隊在諸羅山盃創下二連霸紀錄，表現非常優異。圖／縣府提供

新竹 日本 陳冠廷

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