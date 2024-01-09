快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

竹市開放55至64歲原住民公費接種　23價肺炎鏈球菌疫苗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局今指出，即日起將擴大開放55至64歲原住民公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗。圖／新竹市政府提供
新竹市衛生局今指出，即日起將擴大開放55至64歲原住民公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗。圖／新竹市政府提供

為了維護新竹市民健康，降低感染疾病風險，新竹市衛生局今指出，即日起將擴大開放55至64歲原住民公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，同時增加Covid-19 Novavax XBB.1.5提供12歲以上民眾選擇，市長高虹安呼籲，符合公費對象尚未接種COVID-19 XBB.1.5及肺炎鏈球菌疫苗的市民，應盡快至竹市衛生所及合約醫療院所接種疫苗，以減少冬季流行傳染疾病帶來的威脅。

高虹安表示，自去年起公，費肺炎鏈球菌疫苗已擴大至65歲以上長者接種，為守護原住民健康，市府即日起擴大開放55至64歲原住民對象接種公費23價肺炎鏈球菌疫苗，歡迎原民民眾積極施打，提升自己的抵抗力更守護家人的健康。

衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內近期新冠肺炎疫情上升，併發重症中65歲以上長者占78%，死亡個案中65歲以上長者占90%，其通報確診併發症及死亡病例中，99%均未接種新冠XBB疫苗。因此，為提升疫苗保護力，這次除開放55至64歲原住民對象可接種公費23價肺炎鏈球菌疫苗外，市府也配合中央再推進Novavax XBB.1.5疫苗，提供12歲以上未曾接種者進行疫苗施打。

衛生局提醒，接種疫苗約需2周後才會產生保護力，呼籲長者及慢性病患者等高風險族群應盡快接種疫苗及早獲得保護力，降低感染後發生併發重症和死亡風險。

衛生局表示，接種XBB.1.5疫苗可提升對抗目前主流病毒株之免疫保護力，呼籲去年9月26日以後未曾接種XBB.1.5疫苗的民眾應盡快接種1劑，以增加保護力。另外，Moderna XBB.1.5疫苗適用對象為年齡滿6個月以上；新增Novavax XBB.1.5疫苗適用對象為12歲以上未曾接種者，倘若3個月內曾經確診者，請於確診滿3個月後自行向合約疫苗院所預約接種疫苗。

衛生局指出，肺炎鏈球菌、流感疫苗、新冠XBB疫苗可同時或間隔任何時間進行接種，只要是符合接種對象和接種條件，請市民朋友務必盡速接種，讓疫苗保護力一次到位，遠離疾病重症的威脅。

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

在野籲公開高端合約 陳建仁：要有誠信

陳建仁：高端採購合約雖有保密條款 無不可告人之事

Novavax新冠XBB疫苗開打 5大QA看這裡

原民會編列預算價購台糖土地 歸還1.44公頃給族人

相關新聞

桃園捷運綠線北機廠工程進度超前 年底拚核心建築完工

桃園市長張善政今天上午前往捷運綠線在大園區的北機廠，踩泥地繞機廠一圈了解全部工程進度，同時感謝各城團隊維持超前的進度。張...

新冠疫苗新廠牌Novavax XBB今開打 竹縣加碼100元禮券

新冠肺炎疫情升溫，新竹縣首批Novavax XBB疫苗於今天開打，提供12歲以上的民眾多一種選擇。新竹縣長楊文科表示，為...

桃園選戰關鍵藍綠白肉搏戰搶救出牌 前後市長輔選對決

選舉投票關鍵5天，桃園市藍綠白選戰肉搏戰，市長張善政擔任國民黨桃園侯康暨立委聯合競總主委輔選轟綠火力全開、爭取藍立委全壘...

噴假牙爆紅候選人地檢署告網友 趁亂提成立性專區政見

選戰倒數，來自新竹縣尖石鄉的無黨籍山地原住民立委候選人林世偉，因在政見發表會上噴假牙、飆國罵一戰成名，影片也在各大社群竄...

寶山交流道聯絡道拓寬二期工程竣工 完善竹縣路網

為了暢通新竹縣寶山、北埔及峨眉來往科學園區的交通，完善山區外環道路網，新竹縣政府針對竹科寶山交流道聯絡道拓寬工程計畫，提...

苗栗5名國中生驚傳誤食油桐子 集體食物中毒送醫

每年桐花盛開已成國內知名的賞花活動，有四月雪、五月雪的美名，不料昨天下午驚傳泰安鄉有5名國中男生吳食具有毒性的油桐子，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。