竹市開放55至64歲原住民公費接種　23價肺炎鏈球菌疫苗

為了維護新竹市民健康，降低感染疾病風險，新竹市衛生局今指出，即日起將擴大開放55至64歲原住民公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，同時增加Covid-19 Novavax XBB.1.5提供12歲以上民眾選擇，市長高虹安呼籲，符合公費對象尚未接種COVID-19 XBB.1.5及肺炎鏈球菌疫苗的市民，應盡快至竹市衛生所及合約醫療院所接種疫苗，以減少冬季流行傳染疾病帶來的威脅。

高虹安表示，自去年起公，費肺炎鏈球菌疫苗已擴大至65歲以上長者接種，為守護原住民健康，市府即日起擴大開放55至64歲原住民對象接種公費23價肺炎鏈球菌疫苗，歡迎原民民眾積極施打，提升自己的抵抗力更守護家人的健康。

衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內近期新冠肺炎疫情上升，併發重症中65歲以上長者占78%，死亡個案中65歲以上長者占90%，其通報確診併發症及死亡病例中，99%均未接種新冠XBB疫苗。因此，為提升疫苗保護力，這次除開放55至64歲原住民對象可接種公費23價肺炎鏈球菌疫苗外，市府也配合中央再推進Novavax XBB.1.5疫苗，提供12歲以上未曾接種者進行疫苗施打。

衛生局提醒，接種疫苗約需2周後才會產生保護力，呼籲長者及慢性病患者等高風險族群應盡快接種疫苗及早獲得保護力，降低感染後發生併發重症和死亡風險。

衛生局表示，接種XBB.1.5疫苗可提升對抗目前主流病毒株之免疫保護力，呼籲去年9月26日以後未曾接種XBB.1.5疫苗的民眾應盡快接種1劑，以增加保護力。另外，Moderna XBB.1.5疫苗適用對象為年齡滿6個月以上；新增Novavax XBB.1.5疫苗適用對象為12歲以上未曾接種者，倘若3個月內曾經確診者，請於確診滿3個月後自行向合約疫苗院所預約接種疫苗。

衛生局指出，肺炎鏈球菌、流感疫苗、新冠XBB疫苗可同時或間隔任何時間進行接種，只要是符合接種對象和接種條件，請市民朋友務必盡速接種，讓疫苗保護力一次到位，遠離疾病重症的威脅。