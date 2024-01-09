吳欣盈桃園掃街 支持者騎10多輛機車自發性跟車助勢

民眾黨副總統候選人吳欣盈今天到桃園車隊掃街拜票，首站抵達桃園護國宮參香，雖然天氣陰雨，仍有熱情支持者簇擁，爭相合影留念，出發後，也有10多輛機車自發性的跟上車隊助勢。

吳欣盈今天上午8時許從台北圓山交流道上高速公路往桃園，約莫8時55分抵達護國宮，由廟方法道心法師親自迎接。祭拜後，她與法道心短暫交流，過程談及護國宮建廟過程、辛酸與未來公益願景，對於法師殘而不廢的精神感到敬佩，在得知宮廟有提供銀髮族長照服務，也隨即表示自己願意出一分力，指新光有一個活化歷史、傳承藝術的基金會，會請人來幫爺爺奶奶們上課；對於吳欣盈的想法，法道心拱手表示謝意，結束談話時，也拱手稱吳「副總統」，並說「選舉後再來，幫我們激勵一下」。

吳欣盈今天車隊掃街的天氣與柯文哲3日來桃園掃街一樣，都是陰雨施寒，但年輕支持者熱情不減，一早就有民眾趕在吳出發前合影留念，也有不少人是2場都到的鐵粉。民眾沈先生一早從桃園市觀音區騎了1個小時的車程到護國宮，就是為了在2024選舉紀念酒和自製支持看板集滿柯、吳2人簽名，雖然路程遙遠，但他大呼「值得」。