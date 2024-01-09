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吳欣盈桃園掃街 支持者騎10多輛機車自發性跟車助勢

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天上午到桃園護國宮參香，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天上午到桃園護國宮參香，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影

民眾黨副總統候選人吳欣盈今天到桃園車隊掃街拜票，首站抵達桃園護國宮參香，雖然天氣陰雨，仍有熱情支持者簇擁，爭相合影留念，出發後，也有10多輛機車自發性的跟上車隊助勢。

吳欣盈今天上午8時許從台北圓山交流道上高速公路往桃園，約莫8時55分抵達護國宮，由廟方法道心法師親自迎接。祭拜後，她與法道心短暫交流，過程談及護國宮建廟過程、辛酸與未來公益願景，對於法師殘而不廢的精神感到敬佩，在得知宮廟有提供銀髮族長照服務，也隨即表示自己願意出一分力，指新光有一個活化歷史、傳承藝術的基金會，會請人來幫爺爺奶奶們上課；對於吳欣盈的想法，法道心拱手表示謝意，結束談話時，也拱手稱吳「副總統」，並說「選舉後再來，幫我們激勵一下」。

吳欣盈今天車隊掃街的天氣與柯文哲3日來桃園掃街一樣，都是陰雨施寒，但年輕支持者熱情不減，一早就有民眾趕在吳出發前合影留念，也有不少人是2場都到的鐵粉。民眾沈先生一早從桃園市觀音區騎了1個小時的車程到護國宮，就是為了在2024選舉紀念酒和自製支持看板集滿柯、吳2人簽名，雖然路程遙遠，但他大呼「值得」。

吳欣盈今早由黨內不分區立委候選人李貞秀陪同掃街，車隊沿途行經八德、桃園、蘆竹等地，下午從楊梅一路往北拜票到平鎮，晚間回到桃園夜市徒步掃街；今天雖非假日，天氣陰雨，但仍有民眾站到街頭搖旗吶喊「拚1次」，另有10多輛機車跟上車隊，為吳欣盈壯聲勢。

民眾黨副總統候選人吳欣盈（右）今天上午到桃園護國宮參香，與熱情民眾合影及簽名。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（右）今天上午到桃園護國宮參香，與熱情民眾合影及簽名。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天上午到桃園護國宮參香，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天上午到桃園護國宮參香，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影
民眾沈先生為了表達支持立場，一早從桃園觀音騎了1小時機車趕到護國宮。記者陳俊智／攝影
民眾沈先生為了表達支持立場，一早從桃園觀音騎了1小時機車趕到護國宮。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天在桃園車隊掃街，支持者自發性跟上車隊助勢。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天在桃園車隊掃街，支持者自發性跟上車隊助勢。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天上午到桃園護國宮參香，與法道心法師（右）短暫交流建廟過程、辛酸與未來公益願景。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）今天上午到桃園護國宮參香，與法道心法師（右）短暫交流建廟過程、辛酸與未來公益願景。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（右3）今天上午到桃園護國宮參香，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（右3）今天上午到桃園護國宮參香，隨即展開車隊掃街。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（右）今天上午到桃園護國宮參香，與熱情民眾合影及簽名。記者陳俊智／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（右）今天上午到桃園護國宮參香，與熱情民眾合影及簽名。記者陳俊智／攝影

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