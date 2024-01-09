就近入學留住人才 鍾東錦爭取竹科實驗高中苗栗分校

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天參加「竹苗區高中職增班政策」會議，爭取新竹科學園區實驗高級中等學校在苗栗設立分校。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天參加「竹苗區高中職增班政策」會議，爭取新竹科學園區實驗高級中等學校在苗栗設立分校。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦今天參加「竹苗區高中職增班政策」會議，爭取新竹科學園區實驗高級中等學校在苗栗設立分校，鍾東錦認為提升就學環境，會是就近入學、留住人才的重中之重，臉書特別標註縣府教育處長「葉芯慧加油」、「永不放棄」。

鍾東錦今天晚上7點，特別在臉書PO文，他說，今天竹苗區高中職增班政策會議，他特別前往與會，當面向行政院副院長鄭文燦爭取竹科實驗高中能在苗栗設立分校，中央就近入學的政策目標，苗栗除了在竹南高中等學校增班因應，對於逐年增加的園區人口，未來能否留住在地人才，就學環境就成為了重中之重。

他表示，家就住在頭份中央路上，樓下剛好是某新竹高級私校的接送地點，每天看著校車把苗栗頂端人口的小孩送往外地就讀，作為苗栗縣長，他心中是五味雜陳，為了讓孩子擁有更好的就學環境，家長的心情他十分可以理解。

甚至有些爸媽每天要開半小時到1小時的車，接送孩子上下課，下班時間還要忍受塞車、舟車勞頓，把孩子從外地接回來，家人們能相處的時間極少，這一切都成為了現代家庭中的日常縮影。

鍾東錦表示，如果苗栗就能有更多好學校，家長跟孩子們就不用那麼辛苦，甚至外地也有孩子願意送來苗栗就讀，明星校區招生員額有限，不足的部分就苦了家長、苦了孩子，需要到外地就讀，這一塊缺憾是推動苗栗成為台灣科技新都的目標，亟需填補的一塊拼圖。

縣府指出，竹竹苗地區龍年、2027年的高中入學人數將暴增，預估高達1000多名學子無法就近入學，行政院盤點，決定第一階段增加到49班，優先補充在竹北、竹市東區，及頭份竹南的共同生活圈，鍾縣長建議隨著竹南、銅鑼科學園區的擴編，新設實驗高中苗栗分校，高鐵苗栗特定區現有新港高中3公頃多的預定校地，可立即新設高中，私立中興商工積極爭取捐贈給政府，希望中央接手改隸為國立高職，滿足苗北地區就學需求。

鍾東錦 新竹

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