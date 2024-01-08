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打造海岸線新景點 竹市鹽水公園景觀環境改善工程完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，香山區鹽水公園一期改善工程今天完工，之後不但提供鄰近居民更舒適的日常活動空間，也預計成為17公里海岸線的新景點。圖／新竹市政府提供
市府指出，香山區鹽水公園一期改善工程今天完工，之後不但提供鄰近居民更舒適的日常活動空間，也預計成為17公里海岸線的新景點。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動改善休憩環境，投入逾2300萬元規畫香山區鹽水公園一期改善工程，改善圖書館南側公園，拆除公園原有老舊設施，新增共融、地景式遊具，改善人行步道舖面，增加綠帶面積、減少水泥結構，讓濱海景觀視野更加開闊通透，改善工程於今天完工，之後不但提供鄰近居民更舒適的日常活動空間，也預計成為17公里海岸線的新景點。

市長高虹安說，鹽水公園位於香山濱海，周邊有圖書館、籃球場、觀海長廊等藝文設施，鄰近豎琴橋、17公里自行車道，其中，香山鹽水公園一期改善工程讓濱海景觀視野更加開闊通透，讓遊客來到鹽水公園，能將西海岸最美夕陽海景盡收眼底。

城市行銷處表示，為延續鹽水公園景觀環境整體規畫，市府2023年啟動鹽水公園二期改善工程，並獲交通部觀光署補助，將投入總經費1000萬元改善鹽水圖書館北側公園的綠地及鋪面，並加強公園與17公里海岸自行車道連結及設置引導指示標誌、梳理行人及車輛動線、改良停車廣場鋪面下方地基，以提供假日遊客與當地里民更舒適的休憩環境及服務設施。

城市行銷處指出，鹽水公園二期改善工程於去年10月15日開工，分為二階段，目前已完成第一階段改善圖書館周邊鋪面改善，提前開放作為圖書館前及投開票所空間，也降低對農曆春節期間周遭里民出入之影響。

第二階段涼亭周邊植栽體健設施改善與紅磚廣場地基鋪面改善，因紅磚廣場需開挖地基進行改良，屆時將事前公告封閉長興街262巷及276巷通往西濱快速道路之日期。鹽水公園二期改善工程合計工期為6個月，預計於今年4月中旬完工。

市府規畫香山區鹽水公園一期改善工程，拆除公園原有老舊設施，新增共融、地景式遊具，改善人行步道舖面，增加綠帶面積。圖／新竹市政府提供
市府規畫香山區鹽水公園一期改善工程，拆除公園原有老舊設施，新增共融、地景式遊具，改善人行步道舖面，增加綠帶面積。圖／新竹市政府提供
市府投入逾2300萬元規畫香山區鹽水公園一期改善工程，於今天完工啟用。圖／新竹市政府提供
市府投入逾2300萬元規畫香山區鹽水公園一期改善工程，於今天完工啟用。圖／新竹市政府提供

圖書館 自行車 車道

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