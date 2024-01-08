新竹竹蓮寺寒士尾牙席開近200桌 再現溫馨圍爐大場面

新竹竹蓮寺與達摩慈善功德會今在竹蓮寺前廣場舉辦寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴，這份暖心即使是在過去3年新冠疫情肆虐期間也沒停止過，而是改由外帶的方式關懷寒士們。今年新冠疫情暫緩，竹蓮寺決定恢復以往「圍爐」方式舉辦，席開近200桌，也讓新竹市出現許久未見的流水席大場面。

身兼新竹市議會議長與竹蓮寺主委的許修睿表示，竹蓮寺長年受到信眾的支持與愛護，秉持著觀音菩薩慈悲的心態，回饋社會公益，每當歲末年終家家戶戶圍爐之際，也讓這些家境清寒的寒士與耆老，感受到社會的溫暖。

許修睿說，回顧16年前，寒士尾牙宴的由來其實有個溫馨的典故，原先是由一位國樂老師邱隆泉發起，心疼社會上許多經濟困頓的「甘苦人」，四處奔波籌措經費，為寒士們設宴，讓大家都能開心圍爐。後來邱隆泉罹癌往生後，他一直沒忘記邱老師的感人精神，接下邱隆泉的遺願，延續每年舉辦寒士尾牙，最多時曾經有超過200桌，一直到現在已經成為竹蓮寺的傳統。