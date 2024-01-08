牛欄河親水公園飄焚燒惡臭 關西人憂運動吸入影響健康

新竹縣關西鎮近來有民眾反映在牛欄河親水公園運動時，常有民眾焚燒東西，導致空氣瀰漫惡臭，因不少長輩也會帶著小孩在此散步，憂心對健康造成影響。當地民代指出，是因為近期過年農忙，焚燒草木、稻稈所致。新竹縣環保局也呼籲農友改變耕作習慣，並多加使用稻草腐化菌，減少露天焚燒狀況。

關西羅姓居民反映，近期傍晚在牛欄河親水公園運動時，常聞到焚燒東西的臭味，由於運動時肺部會吸入大量空氣，擔心這在這邊運動反而對身體造成不良影響，且公園也常有家長帶著孩子、長輩在此散步休憩，認為隨意焚燒造成空汙的行為已嚴重影響民眾權益。

「這是農耕文化的一部分」，新竹縣關西鎮環境守護協會分析空汙成因，應是牛欄河親水公園附近種菜的農友焚燒除完的雜草，不排除可能「順便燒一些垃圾」，但如果不燒雜草，就要使用堆肥，堆肥也是有臭味，且容易孳生蚊蟲，冬季燒草通常都在傍晚，也因此下班運動的人比較會受到影響。

當地民代指出，因為過年要到了，要開始農作、採收，當地現正在釀製、種植鹹菜、蘿蔔，因此有燒草木灰的狀況，不是故意燒廢棄物，農作期間農民很辛苦，希望大家體諒。

新竹縣環保局提醒，燃燒稻草高溫會破壞土壤結構，使土質變硬劣化，也會釋放大量二氧化碳，加速地球暖化，且燃燒過程產生的惡臭及懸浮微粒會刺激氣管，誘發過敏患者咳嗽、氣喘等呼吸道疾病，對人體健康產生不良影響，衍生的濃煙亦影響行車視線，危及用路人行車安全。

新竹縣環保局近年來為減少稻草露天燃燒，除與農會配合辦理說明會宣導禁止露天燃燒相關法規，也積極推廣使用稻草腐化菌，去年提供可供900公頃農地使用的液態稻草腐化菌均已全數發完，成效良好，今年也會繼續推廣宣導。