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推動友善職場！竹市企業托兒設施補助申請至2月29日止
新竹市為協助勞工解決托兒問題，推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，每年分2次受理申請，市府今指出，今年第1次經費即日起受理申請至2月29日截止，最高補助300萬元，提醒事業單位把握機會，照顧員工需求，營造友善職場。
市府指出，竹市是全台生育率名列前茅的城市，12歲以下兒童人數比例佔總人口數超過14％，高於全國的10.5％，為了成為爸媽育兒的強力後盾，市府積極輔導與鼓勵企業提供員工家庭照顧措施，解決勞工基本托兒問題，為員工打造安心工作、友善家庭的職場。
勞工處表示，依性別工作平等法第23條規定，僱用100人以上的企業雇主需設哺（集）乳室、托兒設施與措施，市府將針對轄區內雇主進行相關輔導。凡設置哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元，托兒設施新興建完成者最高補助300萬元，若是已設置者更新改善最高補助50萬元。雇主聘僱或委託托育人員至雇主設置之指定地點，提供受僱者子女托育服務最高補助60萬元。另外，員工子女送托的托兒津貼最高補助60萬元。
勞工處表示，欲申請今年第1次經費補助的事業單位，請於2月29日前，至企業托兒與哺（集）乳室資訊網 「線上申請補助專區」，填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至勞工處（新竹市東區龍山西路99號2樓）提出申請。如有疑問，可電洽勞動部免付費服務專線1955或勞工處，諮詢電話：03-5324900。
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