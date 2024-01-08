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畫家鄭瓊娟辭世 享壽93歲

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
出身新竹北門地區的當代女畫家鄭瓊娟，今年1月6日病逝於台北榮總，享壽93歲。圖／新竹市府提供
出身新竹北門地區的當代女畫家鄭瓊娟，今年1月6日病逝於台北榮總，享壽93歲。圖／新竹市府提供

出身新竹北門地區的當代女畫家、台灣五月畫會創始成員之一的鄭瓊娟，今年1月6日病逝台北榮總，享壽93歲，新竹市長高虹安昨表示，鄭瓊娟是新竹藝文瑰寶，在台灣現代美術史上深具代表性與重要性，對台灣現代美術有卓越貢獻，市府將以更多元形式讓國人認識她的作品。

市府文化局表示，鄭瓊娟出身日治時代菁英家庭，父親開設同仁醫院，也是新竹市協議會員，母親是名門李錫金曾孫女，鄭瓊娟新竹女中畢業後，1952年考入師大美術系，師事朱德群、廖繼春、溥心畬等名家，並至李石樵畫室勤練素描，開啟現代藝術之門。

文化局指出，鄭瓊娟60歲在日本舉辦首次個展後重返台灣畫壇，先到台北參加再起的「五月畫會」與「女畫家畫會」，2003年重返故鄉新竹長住，她曾說「還是住在故鄉最安心」，安住的心也讓她轉向探討宇宙天體、大氣、陰陽、太極等東方思惟的主題。

文化局2008年邀請鄭瓊娟辦理展覽，2022年出版「鄭瓊娟-臺灣當代女畫家」一書向其致敬；台北市立美術館30周年館慶活動，鄭瓊娟被列為1960年代以前衛藝術與現代繪畫為創作追求的4位畫家之首，揭示其在台灣現代美術史上的代表性與重要性，也是台灣戰後女畫家之首。

文化局 菁英

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