三義高中接送困境 苗縣府2方案解決

苗栗縣立三義高中交通車無法開進校園，學生被迫在台13線上、下車險象環生，縣府研議短期方案，先設法在台13線規畫路外停車空間，長期將在校園南邊下方八股路找地供交通車停放，徹底解決窘境。

三義高中餐飲科等特色，吸引外鄉鎮學生就讀，目前5輛交通車分頭份、苗栗、大湖、通霄、苑裡路線接送學生，因校園唯一聯外道路在社區中間，狹窄且坡度陡，交通車無法開進校園。交通車須在台13線路邊接送學生，不時上演驚險畫面。

縣長鍾東錦上周率縣府工務處長古明弘、教育處長葉芯慧、水利處長楊明鐃等人會勘，盤點可能解決的方案，古明弘說，初步清查附近可用土地，研議短期利用台13線陸橋南邊國有財產署、台灣農林公司土地，規畫交通車路外的停車空間。

長期希望在校園南邊下方八股路旁規畫停車空間。古明弘指出，兩個方案提供學生有安全上、下車環境，地方建議三義高中南邊新闢聯絡道直達校園，因路線坡度高達14%，基本上不採用。