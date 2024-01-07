南桃4處行人專用時相路口開啟 市府：全桃35處路口實施

桃園火車站前去年實施「行人專用時相」維護行人安全效果顯著，桃園市府交通局最近在中壢區中正路與復興路口、中正路與建國路口，及平鎮區延平路與康樂路口、延平路二段與廣泰路口實施「行人專用時相」，提醒行人、學生及用路人注意號誌變化和遵守行人交通安全。

台北市在路口人車雜路口實施「行人專用時相」已久，這項參考日本「步車分離」管制作法，在車流、行人多的複雜路口，學生或民眾尖峰時段推動行人專用時相，避免人車交織，可降低威脅行人安全因素，桃園區中正路、復興路口實施「行人專用時相」效果不錯，交通局選擇學校、商業區、交通場站、大型醫療院所附近行人、車流交通複雜路口推動「行人專用時相」，讓行人行走更安全。

交通局長張新福表示，這次中壢區及平鎮區新增4處時段性行人專用時相路口，延平路與康樂路口在中壢國小、中壢家商前，延平路二段與廣泰路口為宋屋國小通行路口，上下學及尖峰時段大量行人穿越，2學校附近路口採每天早、中、下午3時段實施「行人專用時相」；中正路與復興路口、中正路與建國路口，緊鄰中壢火車站及公車總站，假日人潮聚集穿越路口量大實施行人專用時相，為避免民眾、家長、學生混淆，緊鄰學校的路口行人專用時向，該局將進一步製作宣傳圖說宣導，讓更多民眾、學生了解及遵行。