台灣現代美術史瑰寶鄭瓊娟辭世 享壽93歲　

出身於新竹北門地區的當代女畫家，同時也是台灣五月畫會創始成員之一的女子鄭瓊娟，於今年1月6日病逝於台北榮總，享壽93歲，新竹市政府深表追思及哀悼，回顧鄭的一生，精采也平淡，正如她東方畫作系列呈現的奔放色彩與宇宙和諧，雋永深遠。

市長高虹安表示，鄭瓊娟是新竹的藝文瑰寶，在台灣現代美術史上深具代表性與重要性，感謝鄭對台灣現代美術的卓越貢獻，市府將秉持藝術推廣的使命感，未來將以更多元的形式，讓國人認識鄭的作品。

文化局表示，鄭瓊娟出身於新竹日治時代菁英家庭，父親開設同仁醫院，也是新竹市協議會員，母親是名門李錫金曾孫女，鄭於新竹女中畢業後，1952年考入師大美術系，師事朱德群、廖繼春、溥心畬等名家，並至李石樵畫室勤練素描，開啟現代藝術之門。畢業次年，由老師廖繼春推薦參加「五月畫會」第一次的展出，遂與郭東榮、劉國松、李芳枝、郭豫倫、陳景容同為創展會員，也在同年結婚，與夫婿定居東京，然因養育孩子與家務，一度中斷十年創作。

文化局指出，鄭瓊娟直至六十年代末重拾畫筆，積極參與日本的畫會，60歲在日本舉辦首次個展後，決心重返台灣畫壇，她先回台北，參加再起的「五月畫會」與「女畫家畫會」，2003年她更重返故鄉新竹長住，她說：「還是住在故鄉最安心」，而安住的心，讓她轉向探討宇宙天體、大氣、陰陽、太極等東方思惟的主題。

文化局指出，竹市文化局2008年即曾邀請鄭瓊娟辦理薪傳藝術家個展、繼而在2020年於竹市美術館辦理《鄭瓊娟的峰迴路轉》 展覽、並於2022年出版《鄭瓊娟-臺灣當代女畫家》一書向鄭瓊娟致敬，鄭也於同年致贈巨幅畫作《氳》予市府典藏。

文化局表示，台北市立美術館30周年館慶活動，曾特別以台灣現當代藝術史為脈絡，策畫以台灣女性藝術家為主題的「台灣現當代女性藝術五部曲，1930-1983」，鄭瓊娟被列為1960年代，以前衛藝術與現代繪畫為創作追求的4位畫家之首（鄭瓊娟、李芳枝、黃潤色、林燕），即揭示鄭瓊娟在台灣現代美術史上的代表性與重要性，也被稱為台灣戰後女畫家之首。