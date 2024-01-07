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照顧廚工、保障餐食營養 竹市公幼廚工調薪逾5000元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府照顧廚工、保障孩童餐食營養，今天宣布今年起竹市公幼廚工調薪逾5000元。圖／新竹市政府提供
市府照顧廚工、保障孩童餐食營養，今天宣布今年起竹市公幼廚工調薪逾5000元。圖／新竹市政府提供

新竹市府落實新竹好學，營造友善教育環境，為體恤校廚人員辛勞，並使幼兒園學習環境更完善，市長高虹安宣布，竹市今年起提高公立幼兒園廚工薪資，具丙級證照者薪資平均調高約5000餘元，照顧廚工並把關幼兒營養品質。

高虹安表示，這次調整「公立幼兒園廚工薪資」主要針對具丙級證照者，「起薪」調增至3萬2768元，並根據其年終考核成績晉薪，如為甲等者，其次學年薪資提高一級，至多三級，每級增加200元，全市預計32人受惠；此外，針對未能於今年1月1日前進行調整的廚工，一旦收到正式函件通知後，將追溯支付自今年1月起的薪資調整。

教育處指出，若未取得丙級證照者，「起薪」則比照勞動部公告的基本工資，但同樣也有晉薪機會，如為甲等者，其次學年薪資將提高一級，「晉級薪資」依原訂至多十級，每級增200元，鼓勵各校（園）輔導廚工積極取得證照。

教育處表示，近年因物價水平提高，導致許多行業流動率增高，而物價波動同時影響幼兒園，導致廚工流動率增加，為兼顧幼兒園供餐穩定及餐飲品質，並降低廚工人員流動率，高市長積極與教育處研商，並盡速拍板此案於今年1月上路，有效把關幼兒餐食營養品質，市府團隊會持續努力，建立更友善的教育環境，共創幸福友善城市。

市府照顧廚工、保障孩童餐食營養，今天宣布今年起竹市公幼廚工調薪逾5000元。圖／新竹市政府提供
市府照顧廚工、保障孩童餐食營養，今天宣布今年起竹市公幼廚工調薪逾5000元。圖／新竹市政府提供

薪資 幼兒園 高虹安

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