照顧廚工、保障餐食營養 竹市公幼廚工調薪逾5000元

新竹市府落實新竹好學，營造友善教育環境，為體恤校廚人員辛勞，並使幼兒園學習環境更完善，市長高虹安宣布，竹市今年起提高公立幼兒園廚工薪資，具丙級證照者薪資平均調高約5000餘元，照顧廚工並把關幼兒營養品質。

高虹安表示，這次調整「公立幼兒園廚工薪資」主要針對具丙級證照者，「起薪」調增至3萬2768元，並根據其年終考核成績晉薪，如為甲等者，其次學年薪資提高一級，至多三級，每級增加200元，全市預計32人受惠；此外，針對未能於今年1月1日前進行調整的廚工，一旦收到正式函件通知後，將追溯支付自今年1月起的薪資調整。

教育處指出，若未取得丙級證照者，「起薪」則比照勞動部公告的基本工資，但同樣也有晉薪機會，如為甲等者，其次學年薪資將提高一級，「晉級薪資」依原訂至多十級，每級增200元，鼓勵各校（園）輔導廚工積極取得證照。