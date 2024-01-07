守護好空氣！竹科、虎林學區空維區車輛定檢新制上路

新竹市府去年於虎林學區畫設竹市首處校園空氣品質維護區，管制大客車、大貨車及小貨車排煙（氣），為逐步落實全市空品維護，市府指出，已在「園縣市高峰會」提案，與竹縣府、科管局合作畫設「新竹科學園區空氣品質維護區」，將分「兩階段、全時段」管制，行經該區車輛須取得排煙（氣）檢驗合格，第一階段管制大客車及大貨車已於今年1月上路，第二階段將於2026年1月1日起新增管制燃油機車，多管齊下守護城市空氣品質與民眾健康。

市長高虹安表示，市府去年1月於虎林學區畫設竹竹苗首處校園空氣品質維護區，於該區兩端入口進行科技執法，設置2套固定式車牌辨識系統、4個鏡頭，落實智慧治理，減少空汙對學童健康的危害。

此外，考量竹科園區就業人口密集、物流運輸繁忙，且該區域內亦有學區，市府攜手竹縣府、科管局劃設「新竹科學園區空氣品質維護區」，自今年1月於該區內各主要出入口設置7套固定式車牌辨識系統、11個鏡頭，進行執法取締，提醒車輛駕駛人注意相關規定，避免受罰。

環保局表示，新竹科學園區空維區分兩階段進行管制，第一階段已於今年1月2日起上路，自稽查日前1年內未經任一縣市環境保護局排煙（氣）檢驗合格之出廠滿3年以上大客貨車，全時段禁止進入；第二階段自2026年1月1日起，出廠滿5年以上逾期未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車，全時段禁止進入，藉此減少空氣汙染對園區內民眾及學童健康的危害。

環保局說明，2處空維區首日執法情形，透過車牌辨識系統數據顯示，1月2日行經園區空維區出廠滿3年以上柴油大客貨車共計3萬2718輛，到檢率為90.4%；1月1日行經虎林空維區出廠滿5年以上燃油機車共計6萬4893輛，到檢率為97.9%。違反者將依空氣汙染防制法第76條第2項規定，處車輛使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。