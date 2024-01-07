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竹市6項社福津貼 今年起提前至當月10日入帳

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市6項社福津貼提前至當月10日入帳，希望保障弱勢權益。圖/新竹市政府提供
竹市6項社福津貼提前至當月10日入帳，希望保障弱勢權益。圖/新竹市政府提供

為照顧弱勢民眾基本生活，新竹市府今指出，配合行政院調整各項社會福利津貼發放時間，自今年1月起，共6項社福津貼原先依慣例於當月25日或月底最後一個工作天發放，今年起將提前至當月10日發放，若遇假日則提前發放，讓弱勢民眾能提前支領當月補助款，維持基本經濟生活。

市長高虹安表示，6項社福津貼包含身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助等，已責成社會處、主計處及財政處等單位提前作好因應準備，讓弱勢民眾可以更便利地運用補助款於生活所需。

社會處表示，安老津貼及特殊境遇家庭生活補助等2項津貼，仍維持每月最後一個工作日發放，而托育補助及育兒津貼則為每月最後一日。此外，各項福利津貼或補助均採郵局轉匯方式辦理，絕不會指示操作提款機，如有接獲不明電話索取相關資料，勿將個人資料給不明人士，若有疑問，可聯絡竹市府社會處或三區公所諮詢，避免遭詐騙。

竹市6項社福津貼提前至當月10日入帳。圖/新竹市政府提供
竹市6項社福津貼提前至當月10日入帳。圖/新竹市政府提供

低收入戶 育兒津貼

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