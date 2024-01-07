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三義高中校園交通車開不進去 苗縣府要找地供交通車停放解決

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦等人日前會勘，盤點解決三義高中交通車停車問題方案。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人日前會勘，盤點解決三義高中交通車停車問題方案。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣立三義高中交通車無法開進校園，學生被迫在台13線上、下車險象環生，縣府回應安全需求，研議短期方案希望在台13線，長期則在校園南邊下方八股路，找地供交通車停放解決窘境。

三義高中目前有322名高中生，278名國中部學生，餐飲科等特色，吸引外鄉鎮就讀，目前5輛交通車，分頭份、苗栗、大湖、通霄、苑裡路線接送學生，但因校園唯一聯外道路在社區中間，狹窄且坡度徒，交通車無法開進校園，三義鄉長呂明忠於1月2日在縣務會議為交通安全請命。

呂明忠說，三義高中交通車必須在台13線路邊接送學生，時間與台13線交通尖峰時段的車流重疊，且交通車停在路邊，影響交通順暢，不時上演驚險畫面，安全讓人捏了一把冷汗，希望縣府協助解決。

縣長鍾東錦率同縣府工務處長古明弘、教育處長葉芯慧、水利處長楊明鐃，及呂明忠、三義高中校長李萬源等人3日隨即會勘，盤點可能解決的方案，古明弘說，縣府初步清查附近可用土地，研議短期利用台13線陸橋南邊國有財產署、台灣農林股份有限公司的土地，規畫交通車路外的停車空間。

長期希望在校園南邊下方八股路旁，大部分慈濟基金會及小部分私人土地，規畫停車空間，如此學生走階梯就可以直通校園更安全，縣府將進一步溝通，取得共識就可以進一步規畫，租用或協商價購取得土地。

古明弘指出，兩個方案提供學生有安全上、下車的環境，至於地方過去一再建議三義高中南邊新闢聯絡道直達校園，因路線坡度高達14%，不符合法定9%以下的規定，基本上不採用。

苗栗縣立三義高中交通車必須在台13線路邊接送學生，造成安全潛在威脅。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立三義高中交通車必須在台13線路邊接送學生，造成安全潛在威脅。圖／苗栗縣政府提供

校園 鍾東錦 鄉長

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