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黃宇瑄歸鄉拚App創業

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
30歲的黃宇瑄從大陸回台創業打造美食App，不到一年已獲破萬人次下載。記者朱冠諭／攝影
30歲的黃宇瑄從大陸回台創業打造美食App，不到一年已獲破萬人次下載。記者朱冠諭／攝影

「爸，我要創業。」2年前剛回台灣，黃宇瑄一下飛機立刻和家人宣布人生規畫。當時她在大陸有穩定工作，卻選擇毅然返鄉闖江湖，如今她親手打造的美食App不到一年獲破萬人次下載，並成功為桃園150家以上的餐廳增加曝光，讓更多人認識家鄉好滋味。

黃宇瑄從高中就懷抱創業夢，中原大學財經系畢業後到英國鑽研市場行銷，認識一群來自大陸的好友。跟隨朋友腳步，她赴北京到大陸最大的生活服務App「美團」擔任3年數據分析師，發現在大陸靠著一款App就可以訂餐廳、訂電影票，甚至預訂寵物美容服務，數位體驗相當方便。

2021年5月疫情爆發，黃宇瑄決定回台從零開始。當父親聽到她的創業夢，起初驚訝不已，仍支持女兒決定，並出資數十萬元，成了天使投資人。

看準台灣美食外送風氣興盛，但能快速探索身邊美食的網站仍是少數，黃宇瑄推出「吃什麼」App，只要打開介面，附近美食一覽無遺，還能一鍵訂位、叫計程車直抵餐廳。App也與上百家業者合作推出折價券，吸引客群同時也協助小型業者行銷。

「吃什麼」App上架不到一年下載次數破萬，評價4.5顆星，表現不俗。黃宇瑄直言創業路艱難，團隊不到10人推廣App得一步一腳印，雖走得辛苦，她不後悔，熱情依舊。

美食 創業 餐廳

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