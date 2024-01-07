苗縣諮商心理師公會成立 翁樹澍任理事長

苗栗縣長期沒有諮商心理師公會，執業登記得遠赴新竹市或台中市辦理登錄，使心理師舟車勞頓甚至專業人力流失，在縣長鍾東錦的支持與縣府團隊推動下，苗栗縣諮商心理師公會昨天在縣府成立。公會將提供心理師專業訓練，並可爭取心理衛生專案服務，提升鄉親的心理健康福祉。

苗栗縣諮商心理師公會第一屆第一次會員大會昨天在縣府舉行，諮商心理師翁樹澍當選第一屆理事長，公會會址設在苗栗市金陽街，與護理師公會合署辦公。

翁樹澍說，未來計畫比照台中提供衛生所駐點服務，並與教育單位合作協助學校輔導老師個案研商，也將協助縣府社會處兒少、長輩、新住民的諮商輔導。

鍾東錦說，苗栗縣自殺率較其他縣市高，因農業社會轉型，一些民眾不習慣表達心理壓力等問題，鼓勵民眾有困難就勇敢開口、尋求協助。縣府目前在苗栗市、頭份市設置社區心理衛生中心，預計在通霄再設置1處。