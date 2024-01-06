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「下架民進黨」為藍營立委站台 綠營創黨元老親曝支持國民黨原因

藍、綠大造勢拚場 催票現場飆破6萬人民眾持續湧入

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影

選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫、國民黨不分區立委候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市議長邱奕勝、桃園市長張善政等人皆到場力挺，現場支持者熱情，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。

今藍營造勢場地選在去年桃園市長張善政勝選造勢寶地，希望延續前年勝選模式，且場地不敷使用椅子還排到外面車道上，目前現場持續有支持者湧入，剛剛主持人喊出現場人數已經達到6萬人，許多民眾也站在會場外看大螢幕上的舞台狀況，現場熱鬧歡騰。

而同時間民進黨也在中壢泰豐輪胎場地舉行大造勢，蔡英文總統、正副總統候選人賴清德、蕭美琴等人強力催票，雙方尬場互不相讓。侯友宜、趙少康、朱立倫及韓國瑜也將在晚間8點抵達現場並一一致詞懇託。

選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影
選戰倒數7天，選前黃金周藍、綠都選在桃園中壢舉辦大造勢，晚間7點主持人高喊現場人數已達6萬人。記者許正宏／攝影

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