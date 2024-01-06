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不用再「寄籍」台中新竹 苗栗諮商心理師公會今天成立

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣諮商心理師公會今天成立，在縣府召開第一屆第一次會員大會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣諮商心理師公會今天成立，在縣府召開第一屆第一次會員大會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣沒有自己的諮商心理師公會，執業登記都要到鄰近新竹市或台中市辦理登錄，使心理師舟車勞頓甚至專業人力流失，在縣長鍾東錦的支持及社會處、衛生局、毒品防制及心理衛生中心推動下，今天在縣府成立苗栗縣諮商心理師公會，將提供心理師專業訓練，並可爭取心理衛生專案服務，盼大幅提升鄉親的心理健康。

苗栗縣諮商心理師公會第一屆第一次會員大會上午在縣府召開，諮商心理師翁樹澍當選第一屆理事長，鍾東錦率縣府相關單位主管出席，中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長許瑛玿等人也參加，期待在翁的帶領下，更全面性照顧縣內鄉親的心理健康，公會會址設在苗栗市金陽街，與護理師公會合署辦公。

翁樹澍表示，心理衛生照護分為一、二、三級，第一級為教育推廣、二級為諮商處理、三級為臨床治療，未來計畫比照台中提供衛生所駐點服務，接著跟教育單位合作，協助學校輔導老師個案研商，並結合育達科大進行更多心理衛生推廣工作，另外也將協助社會處兒少、長輩、新住民的諮商輔導。

鍾東錦表示，苗栗自殺率較其他縣市高，因農業社會轉型，一些民眾不習慣表達心理壓力等問題，現在鼓勵民眾有困難就勇敢開口，大人、小孩如發現身旁的人不對勁，也能提供管道解決，縣府現已在苗栗市、頭份市設置2處社區心理衛生中心，未來預計在通霄再設置1處。

縣府指出，苗栗是全台第13個成立心理諮商師公會的縣市，且率先其他縣市提供鄉親免費心理諮商4次，諮商議題主要以感情、家人相處及人際因應問題較多，去年8月更開始辦理15至30歲年輕族群的心理健康支持方案，短短4個月服務高達423人次，可見民眾對心理諮商的接受度及需求量日益增加。

苗栗縣諮商心理師公會由翁樹澍當選第一屆理事長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣諮商心理師公會由翁樹澍當選第一屆理事長。記者胡蓬生／攝影

衛生所 心理師 鍾東錦

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