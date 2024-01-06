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別占用家長接送區！竹市這2校將試辦智慧停車科技執法

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府3月起將在清華大學附小、新竹女中等2所學校的家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，若超時停車將自動拍照開罰。圖／竹市府提供
新竹市政府3月起將在清華大學附小、新竹女中等2所學校的家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，若超時停車將自動拍照開罰。圖／竹市府提供

新竹市政府繼去年8月首創在裝卸貨停車格建置智慧停車柱開單及科技執法，今天宣布3月起將擴大應用，在清華大學附小、新竹女中等2所學校的家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，若超時停車將拍照取締，希望解決上下學期間家長接送區遭一般車輛占的窘境，其餘時段可作停車收費使用。

交通處長倪茂榮說明，學校周邊家長接送區皆有畫設紅、黃線搭配牌面開放部分時段供家長接送使用，但常接獲學校反映，家長接送區在上學及放學期間遭一般車輛占用，警察人力有限，無法即時開罰單，導致家長接送車輛違規並排停車造成交通阻塞。

同時，市府也接獲市民反映，希望於非上學及放學期間，開放家長接送區供一般車輛停車，解決市區停車位不足的問題。

竹市府鑑於去年裝卸貨車格導入智慧車柱及科技執法成效良好，有效解決占用問題，今年決定3月起在2所學校試辦智慧停車家長接送區，不僅在上下學時段可針對違規占用車輛科技執法開單，非上下學期間也可開放作為一般收費停車區域，紓解周邊停車需求，也減少開單人力，歡迎各級學校主動向交通處申請設置。

清華大學附小、新竹女中等2所學校試辦智慧停車家長接送區，將以停車格方式設置，配合智慧車柱設定，屆時智慧影像開單設備採雙AI車牌辨識、無紙化自動開單，民眾可以行動支付方式繳費，省時、環保又方便，也能藉此減少開單人力及執法警力。

市長高虹安表示，竹市是科技城市，市府團隊積極推動智慧治理，去年8月領先全國推出裝卸貨停車格智慧停車柱開單及科技執法，有效解決裝卸貨車格被長期占用問題，現今再擴大試辦2所學校家長接送區，感謝學校與市府通力合作，讓校園周邊交通更順暢、學童上下課更安全。

新竹市政府3月起將在清華大學附小、新竹女中等2所學校的家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，若超時停車將自動拍照開罰。圖／竹市府提供
新竹市政府3月起將在清華大學附小、新竹女中等2所學校的家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，若超時停車將自動拍照開罰。圖／竹市府提供

科技執法 新竹 清華大學

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