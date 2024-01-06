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人口成長迅速通勤塞爆 八德生活圈六號道路動工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政（左3）昨參加生活圈六號道路動工典禮。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左3）昨參加生活圈六號道路動工典禮。記者陳俊智／攝影

桃園近年外移人口眾多，八德擴大重劃區人口成長更是迅速，但周邊聯外道路只有雙線道，交通壅塞常堵車，市府為此規畫生活圈六號道路串聯國道2號鶯歌系統交流道到平鎮台66線路網，預計年底建德路至建國路段通車，2027年銜接到介壽路，地方也盼早日完工。

八德擴大重劃區近年人口成長迅速，但周邊聯外交通建設跟不上，除銜接豐德路是6線道，建國、興豐等道路都是2線道，通勤時常壅塞，數百公尺可能要半小時才走得完。

桃園市政府規畫生活圈六號道路，預計從八德區和強路延伸到平鎮區台66線橋下快速路，串聯捷運三鶯線延伸八德、捷運綠線和綠線延伸中壢路網。其中，八德區建德路到介壽路斥資6.19億元建設，昨天動工，預計年底建德路至建國路段全面通車，建國路至介壽路段開放機車通行，待2027年捷運綠線地下工程告一段落開通至介壽路。

市長張善政表示，生活圈六號道路是八德通往大溪、中壢的重要路線，基本上是配合捷運沿線闢建，待建設完成以後，八德的交通會跟現在完全不一樣。

捷運 重劃區 桃園

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