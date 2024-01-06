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關埔空橋經費誰爭取？藍綠交鋒

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安（左1）昨天說明時任立委爭取關埔空橋建設經費經過。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（左1）昨天說明時任立委爭取關埔空橋建設經費經過。記者張裕珍／攝影

新竹市府今年推動新建關埔地區空橋建設，成立委選戰最新交鋒話題，針對空橋經費是誰爭取，藍白與綠營各有說法，雙方互控對方搶功，「正志大戰」隨著選舉接近白熱化，火藥味十足。

國民黨現任立委鄭正鈐昨天安排慈雲路、埔頂三路會勘，了解空橋目前進度與需要調整內容，民眾黨新竹市長高虹安也出席。會後，鄭表示自己近日拜票聽到關於空橋遲未推動的原因是立委柯建銘2021年已爭取到預算，但因為高虹安不滿被柯攻擊才未推動，「這跟我知道的內容有很大落差」。

鄭正鈐除強調坊間傳聞是假消息，也批柯建銘「爭功諉過」。他說，他與高虹安2022年5月26日分別提出第17案和第22案爭取空橋建設費，但被柯建銘要求保留。

高虹安則說，她與鄭正鈐的提案都被柯建銘反駁，後來柯被抗議，5月27日黨團協商才緊急新增22-1案主決議；高虹安也替鄭正鈐背書，是未人民著想的好立委。

林志潔則回應，很多預算實際上是很多黨團共同爭取，並非鄭正鈐一人功勞，自己也從未說過柯建銘是爭取經費的第一人。

另外，林志傑昨天也開記者會針對鄭欠債爭議作文章，指鄭形塑自己是反詐英雄，但事實上不是向詐團借錢、就是借錢給詐團；對此，鄭正鈐競選總部回應「林志潔像個錄音機一樣不斷回放，選民都倦了」，強調案件仍在審理，靜待法院判決確定。

鄭正鈐 高虹安 柯建銘 2024桃竹苗立委 2024選舉

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