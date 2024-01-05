民眾有福了！桃園將增1處圖書館附屬93席自修室 預計明年下半年完工

考量桃園大溪埔頂僅有崎頂圖書分館目前已不敷使用，桃園市府今舉行桃園市立圖書館埔頂分館暨親子館興建工程今舉行開工動土典禮，將興建地上3層建築物，規畫1樓為親子館、2至3樓為圖書館，並設21席汽車及40席機車停放空間，將可容納藏書量約3萬6千冊，及約93席自修室席位，總經費約1.8億，預計明年下半年完工。

桃園市長張善政說，埔頂圖書分館暨親子館感謝多位大溪區民意代表的關心及建議，目前大溪埔頂境內僅有崎頂圖書分館，已不敷市民使用，考量市民閱讀需求興建，提供大溪市民更好的生活環境。

工務局說，本工程總經費約1億8630萬元，基地面積約8000 平方公尺，興建1棟地上3層建築物，規畫1樓為親子館；、2至3樓為圖書館，內部空間設置辦公櫃台、一般閱覽室、親子閱覽室、期刊閱報區及多功能研習教室等，並設21席汽車及40席機車停放空間，將可容納藏書量約3萬6千冊，以及約93席自修室席位。

工務局指出，建築設計構思源自於大漢溪特殊河階地形，建築物外觀以豐富多元面向呈現層層疊疊河崁意象，立面採用木紋磚、窯燒磚等材料融合公園環境，並留設露台空間，可眺望埔頂公園整體景觀，將公園優良的綠帶景觀與研習、閱讀空間加以整合，讓市民有便利良好的學習環境，打造「森林中學習」的獨特環境。